Vremea va fi predominant călduroasă în România, iar în sud, în orele amiezii, temperaturile vor ajunge pe alocuri la valori caniculare. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Maximele termice se vor încadra între 26 și 27 de grade pe litoral, în Maramureș și în nordul Moldovei și 35-36 de grade în sudul Banatului, sudul Olteniei și al Munteniei.

Cerul va fi schimbător, iar în unele intervale norii se vor înmulți. După-amiaza, aversele și descărcările electrice vor apărea în Carpații Meridionali și de Curbură.

Spre seară, ploile se vor extinde local în Muntenia și izolat în Oltenia, Dobrogea și Moldova.

Aversele vor fi izolat însoțite de cantități importante de apă. Local se vor strânge 5-10 l/mp, iar în unele zone valorile pot depăși 15-20 l/mp, în special la munte.

Vântul va sufla slab și moderat, însă rafalele se vor intensifica în timpul ploilor și pot ajunge, în general, la 45-50 km/h. Meteorologii avertizează și asupra unor condiții de grindină și vijelii.

În București, vremea va rămâne caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități.

Maxima zilei va fi de 34-35 de grade. Cerul va fi variabil, însă spre seară și în primele ore ale nopții vor apărea înnorări, averse și descărcări electrice.

În Capitală, ploile vor lăsa local 2-8 l/mp, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 8-10 l/mp. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de până la 35-40 km/h. În timpul averselor, acesta se va intensifica pentru scurte perioade. De asemenea, vor exista condiții de grindină.

Temperatura minimă din București va fi cuprinsă între 17 și 18 grade.