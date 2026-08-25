Prognoza meteo, 25 august. Valul de căldură se menține ferm pe teritoriul României pe parcursul zilei de 25 august. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări de tip Cod galben de caniculă pentru regiunile sudice și vestice, în timp ce în nord și la munte cresc șansele pentru manifestări de instabilitate atmosferică.

Vremea se menține deosebit de caldă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei va fi caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități pe spații extinse.

Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra în general între 30 și 37 de grade Celsius. În regiunile vestice și sud-vestice, precum Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj sau Olt, valorile termice vor fi extreme. Spre a doua parte a zilei, gradul de instabilitate va fi în creștere în zonele montane, în nord-vestul și centrul țării, unde se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

În Capitală, locuitorii vor avea de înfruntat o zi sufocantă. Cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Regimul termic se va menține sever, cu maximă ce va atinge 35 - 37 de grade Celsius.

Disconfortul termic va fi accentuat, aerul fiind greu de respirat mai ales la orele amiezii. Nici orele nopții nu vor aduce o răcorire semnificativă. Valoarea minimă nu va coborî sub pragul de 19 - 21 de grade Celsius, ceea ce va determina o nouă noapte tropicală. Spre sfârșitul intervalului nocturn, norii se pot înmulți treptat, crescând ușor probabilitatea pentru ploi de scurtă durată.

Având în vedere avertizările emise de meteorologi, populația este sfătuită să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orar 11:00 - 18:00. Consumul zilnic de lichide este esențial pentru prevenirea deshidratării, fiind recomandate apa și sucurile naturale în detrimentul băuturilor cu conținut ridicat de zahăr sau alcool. Persoanele cu afecțiuni cronice, copiii și vârstnicii trebuie să rămână în spații climatizate sau umbrite pe cât posibil.