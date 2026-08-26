Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări cod galben pentru ploi torențiale, vijelii și grindină, valabile miercuri și joi, 26 și 27 august. Cele mai afectate zone vor fi regiunea montană, estul și sud-estul Transilvaniei, iar ulterior nordul Munteniei și sud-vestul Moldovei.

Avertizările vin după o perioadă cu temperaturi ridicate și marchează o schimbare rapidă a vremii în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii avertizează că, în intervale scurte, se pot acumula peste 30-40 de litri de apă pe metrul pătrat.

Prima avertizare este valabilă miercuri, 26 august. Potrivit ANM, cea mai mare parte a zonei montane, precum și estul și sud-estul Transilvaniei vor fi afectate de perioade de instabilitate atmosferică.

Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, pot apărea vijelii, cu rafale de 50-70 km/h.

Meteorologii mai anunță grindină de mici dimensiuni și, pe alocuri, posibil de dimensiuni medii, între 1 și 3 centimetri.

În intervale scurte, de aproximativ una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 de litri pe metrul pătrat. Pe arii restrânse, prin acumulare, acestea pot depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat.

A doua avertizare cod galben este valabilă joi, 27 august. Fenomenele de instabilitate atmosferică sunt prognozate în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei și sud-vestul Moldovei.

De asemenea, vremea severă va afecta local Carpații Meridionali și Carpații Orientali.

ANM estimează averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, rafalele pot ajunge din nou la 50-70 km/h, iar în unele zone este posibilă apariția grindinei de mici dimensiuni, între 1 și 2 centimetri.

Și joi, în perioade scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 de litri pe metrul pătrat, iar pe suprafețe restrânse pot depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat.

Administrația Națională de Meteorologie precizează că manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Avertizările vizează în special fenomene cu evoluție rapidă, precum ploile torențiale, descărcările electrice, intensificările puternice ale vântului și grindina. În astfel de situații, condițiile meteo se pot schimba într-un interval scurt de timp.

România intră astfel în două zile consecutive cu vreme instabilă, iar zonele montane și mai multe regiuni din centrul, estul și sudul țării sunt cele mai expuse fenomenelor severe anunțate de meteorologi.