Prognoza meteo, 26 august. Schimbare radicală a vremii în România în data de 26 august. După zilele cu temperaturi deosebit de ridicate, meteorologii anunță o scădere accentuată a valorilor termice și apariția fenomenelor de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni din țară. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de vreme rea, valabile pentru un interval extins.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului. Valorile termice vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua precedentă, iar aerul rece se va resimți mai ales în jumătatea de nord și în zonele montane.

Meteorologii au emis o atenționare Cod galben valabilă pe 26 august, între orele 08:00 și 23:00, ce vizează jumătatea de nord a Moldovei și cea mai mare parte a zonei montane. În aceste sectoare se vor înregistra ploi torențiale, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metrul pătrat în intervale scurte de timp.

Izolat, precipitațiile pot depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat. Pe arii restrânse vor apărea vijelii cu rafale de vânt ce pot atinge viteze de 50 până la 70 km/h, însoțite de căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea temporar și în restul teritoriului, însă pe suprafețe mai restrânse.

Regimul termic marchează o răcire clară pe 26 august. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 22 și 25 de grade Celsius, o diferență considerabilă față de valorile caniculare din zilele anterioare. În regiunile estice și nordice, valorile diurne vor coborî izolat chiar și spre 19-22 de grade. Nopțile devin și ele mai răcoroase, cu temperaturi minime cuprinse în medie între 13 și 16 grade Celsius. Atmosfera va fi dominată de înnorări temporar accentuate, iar cerul se va menține variabil spre partial noros în zonele de sud și sud-vest.

În Capitală, procesul de răcire va fi la fel de vizibil. După maxime ce au depășit pragul caniculei, temperatura maximă pe 26 august se va opri în jurul valorii de 25-27 de grade Celsius. Disconfortul termic accentuat va dispărea complet. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar mai ales în primele ore ale zilei și spre seară sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice și scurte intensificări ale vântului. Vântul va sufla în general slab și moderat. Temperatura minimă din timpul nopții va coborî până la 16 grade Celsius. Începând de joi, vremea se va stabiliza treptat.