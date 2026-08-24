Debutul de săptămână aduce temperaturi de până la 35-36 de grade Celsius în sudul și sud-vestul României, în timp ce în nordul Moldovei, Bucovina și pe litoral valorile termice vor fi considerabil mai scăzute, potrivi ANM.

Meteorologii anunță că diferențele mari de temperatură dintre regiuni vor fi însoțite, spre seară, de instabilitate atmosferică. În Muntenia, Oltenia și în zonele montane sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină. Valul de căldură urmează să se retragă treptat în a doua parte a săptămânii.

În sud și sud-vest, vremea se menține foarte caldă, cu maxime care pot ajunge la 35-36 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, în condițiile în care indicele temperatură-umezeală se poate apropia sau poate depăși pragul critic în anumite zone.

Administrația Națională de Meteorologie a avertizat în ultimele zile asupra persistenței valului de căldură în sudul teritoriului, după temperaturile extrem de ridicate înregistrate la finalul săptămânii trecute.

În schimb, vremea va fi mai blândă în nordul Moldovei, în Bucovina și pe litoral, unde temperaturile maxime sunt estimate în jurul valorilor de 26-27 de grade.

După o zi cu temperaturi ridicate, atmosfera poate deveni instabilă în mai multe regiuni.

Spre seară sunt așteptate averse în Muntenia, Oltenia și în zonele montane. Ploile pot avea caracter torențial și pot fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Izolat, nu este exclusă apariția grindinei. Fenomenele de instabilitate atmosferică pot apărea pe intervale scurte, iar condițiile meteo pot varia semnificativ de la o zonă la alta.

În București, începutul zilei va fi dominat de temperaturi ridicate. La amiază, maxima poate ajunge la aproximativ 35 de grade Celsius.

Spre seară, cerul va deveni mai noros și sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

Bucureștiul s-a numărat printre zonele afectate de valul de căldură din ultimele zile, ANM semnalând temperaturi ridicate și disconfort termic în sudul țării.

Valul de aer cald este așteptat să mai influențeze vremea și în prima parte a săptămânii, însă temperaturile ar urma să scadă treptat.

Până la mijlocul săptămânii, valorile termice ar putea reveni spre niveluri mai apropiate de normalul perioadei, iar maximele din multe regiuni nu ar mai depăși 28-30 de grade Celsius.

Pe scurt, începutul de săptămână aduce o Românie împărțită între caniculă și vreme mai blândă, iar după-amiezile și serile pot fi marcate local de averse și furtuni.