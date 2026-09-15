Prognoza meteo, 15 septembrie. Unde sunt așteptate ploi

Prognoza meteo pentru marți, 15 septembrie, indică o ușoară creștere a temperaturilor în cea mai mare parte a țării, în timp ce ploile vor apărea local în zonele montane și doar izolat în celelalte regiuni. Potrivit ANM, dimineața și pe timpul nopții, în unele zone se va forma ceață, iar maximele vor urca până la 28 de grade.

Valorile termice se vor situa, în general, în jurul celor normale pentru această perioadă a anului.

Temperaturile vor crește ușor în majoritatea regiunilor și se vor apropia de valorile specifice datei de 15 septembrie. Cerul va fi variabil, însă temporar vor apărea înnorări. La munte va ploua local, iar în restul țării precipitațiile sunt așteptate doar izolat. Cantitățile de apă vor fi, în general, cuprinse între 1 și 4 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în extremitatea de sud-vest și în sudul țării. Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral vor ajunge la aproximativ 16 grade.

Dimineața și noaptea, ceața va apărea pe alocuri.

În Capitală, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei.

Cerul va avea temporar înnorări, însă șansele de ploaie vor rămâne reduse. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 25...26 de grade, în timp ce minima se va situa între 10 și 13 grade.

La munte, valorile termice vor crește ușor și vor ajunge aproape de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a regiunilor montane. Cerul va fi variabil, cu perioade în care norii vor fi mai numeroși. Local sunt așteptate ploi slabe, în special pe parcursul zilei, iar cantitățile de apă vor fi de aproximativ 1...4 l/mp.

Vântul va avea intensitate slabă până la moderată.

Pe litoral, vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile vor rămâne în limitele normale pentru jumătatea lunii septembrie.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade, iar minimele vor coborî până la valori de 14...16 grade.

Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 19 și 22 de grade.