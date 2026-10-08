Brian May a devenit patron al organizației britanice Huckleberries, care sprijină copii aflați în dificultate, la doar o zi după ce muzicianul a revenit asupra declarațiilor despre viitorul turneelor Queen. Chitaristul în vârstă de 79 de ani a precizat că nu a spus niciodată că formația nu va mai susține concerte.

Anunțul privind noul său rol a fost făcut pe 6 octombrie, iar Brian May a explicat că a fost impresionat de activitatea Huckleberries, organizație cu sediul în Elstead, Surrey. Centrul lucrează cu copii care întâmpină dificultăți în sistemul tradițional de educație și folosește natura, animalele și activitățile creative ca parte a programului său.

La scurt timp, atenția s-a mutat din nou asupra Queen, după ce declarațiile lui May despre turnee au fost interpretate ca o retragere definitivă a formației de pe scenă.

Pe 7 octombrie, muzicianul a publicat pe site-ul său oficial o clarificare în care a respins interpretarea potrivit căreia ar fi anunțat că Queen nu va mai concerta.

May a precizat că afirmațiile sale au fost înțelese greșit și că decizia despre care vorbise era una personală: aceea de a nu mai pleca el însuși în turnee, după aproximativ cinci decenii petrecute pe drumuri. Brian May

Declarațiile inițiale au apărut într-un interviu acordat publicației britanice The Times, în care chitaristul a vorbit despre costurile personale ale vieții de turneu și despre dorința de a petrece mai mult timp alături de familie și de a se dedica altor activități.

Prin urmare, mesajul publicat ulterior nu reprezintă un anunț privind o nouă serie de concerte Queen. El lasă însă deschisă posibilitatea ca formația să revină, într-o anumită formă, pe scenă.

Noul rol de patron al Huckleberries se înscrie într-o preocupare mai veche a lui Brian May pentru protecția animalelor și conservarea naturii.

Organizația britanică lucrează cu copii cu vârste între 6 și 12 ani care au dificultăți în a se adapta educației obișnuite. Potrivit Huckleberries, activitățile desfășurate în contact cu animalele și natura urmăresc să îi ajute pe copii să își recapete încrederea și plăcerea de a învăța. Brian May.

„Natura nu ne cere nimic, pur și simplu ne oferă spațiu pentru a fi noi înșine și puterea de a ne vindeca”, a transmis Brian May după vizita la centru. El a spus că a observat copii care își regăseau treptat încrederea și că este mândru să își asocieze numele cu activitatea organizației. Brian May

În paralel cu discuțiile despre viitorul formației, Queen revine în atenția publicului printr-un proiect dedicat trecutului său.

Filmul-concert „Queen Budapest”, restaurat în 4K, a intrat în cinematografe și IMAX la nivel internațional pe 7 octombrie 2026. Producția prezintă concertul susținut de Queen la Budapesta pe 27 iulie 1986, în timpul turneului Magic Tour, și ultima apariție live filmată a formației alături de Freddie Mercury. sonymusic.ca

Spectacolul de la Népstadion a avut aproximativ 80.000 de spectatori și a reprezentat primul concert pe stadion susținut de o trupă rock occidentală în spatele Cortinei de Fier. Filmarea originală de 35 mm a fost restaurată de echipa Park Road Post Production, compania asociată cineastului Peter Jackson, iar coloana sonoră a fost remixată din înregistrările originale. sonymusic.ca

Brian May și Roger Taylor au participat pe 1 octombrie la premiera de la Londra a producției, iar May a apreciat public calitatea restaurării. Brian May

Chiar dacă turneele nu sunt, în acest moment, anunțate, activitatea legată de Queen nu s-a oprit.

Site-ul oficial al lui Brian May indică proiecte și apariții recente ale acestuia alături de Roger Taylor, inclusiv promovarea producției Queen Budapest. În același timp, May a sugerat că muzica Queen ar putea fi prezentată publicului și prin forme de spectacol diferite de un turneu tradițional. Brian May

O posibilitate discutată de chitarist este crearea unei experiențe Queen imersive, inspirată de noile tehnologii utilizate în spectacole precum cele de la Sphere, în Las Vegas. May a exprimat însă rezerve față de utilizarea inteligenței artificiale pentru recrearea artiștilor.