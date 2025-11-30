Freddie Mercury, în ultimele sale luni de viață. Lupta tăcută a unei legende

Ultimele zile din viața lui Freddie Mercury. Pe 24 noiembrie 2025 s-au împlinit 34 de ani de la dispariția unuia dintre cei mai emblematici artiști ai rockului: Freddie Mercury, solistul trupei Queen. Viața sa a fost presărată cu spectacole memorabile și momente de neuitat, dar ultimele sale luni au fost marcate de boală, retragere și o pasiune neclintită pentru muzică.

Freddie Mercury a trăit ultimele luni în izolare, alegând să păstreze secretul diagnosticului său de SIDA până în ultimul moment. Doar apropiații știau de gravitatea situației, iar artistul a continuat să lucreze în studioul Queen din Montreux. În ciuda oboselii și a durerii, artistul a venit la înregistrări ori de câte ori starea sa îi permitea, dedicându-se complet muzicii.

„Era clar că avea dureri și că era în mare disconfort. Pentru el, studioul era o oază, locul unde viața rămânea la fel ca întotdeauna. Iubea să facă muzică, trăia pentru asta. Ne tot spunea: ‘Scrieți-mi mai mult. Vreau să cânt acum, iar când nu voi mai fi, terminați voi tot.’ Nu îi era teamă”, a spus colegul său de trupă.

Ultima piesă pe care a înregistrat-o împreună cu trupa, „Mother Love”, a rămas neterminată. La penultimul vers, artistul a simțit că nu mai are puterea să cânte și a promis că se va întoarce. Nu a mai revenit niciodată în studio.

După renunțarea la activitatea în studio, Mercury s-a retras la casa sa din Garden Lodge, Londra, unde și-a petrecut ultimele zile. Partenerul său, Jim Hutton, și câțiva apropiați i-au fost alături, dar artistul a petrecut mult timp singur, odihnindu-se și urmărind emisiuni TV, în compania pisicilor sale.

„Am vorbit toată noaptea. Nici măcar nu-mi amintesc despre ce. Erau discuții ușoare, lucruri fără importanță”, a spus Jim Hutton.

Ultima zi a fost marcată de o deteriorare rapidă a stării sale. Freddie Mercury a rămas conștient până aproape de final, iar seara zilei de 24 noiembrie 1991 a venit cu moartea sa liniștită, lăsând în urmă un gol imens în lumea muzicii.

Chiar și după moarte, impactul lui Freddie Mercury asupra muzicii și culturii pop a rămas uriaș. În aprilie 1992, Queen a organizat The Freddie Mercury Tribute Concert, cu peste 72.000 de spectatori, care a generat fonduri semnificative pentru lupta împotriva SIDA prin fundația Mercury Phoenix Trust.

Albumul postum „Made in Heaven”, lansat în 1995, a inclus înregistrările sale finale și continuă să inspire noi generații. Povestea lui a ajuns și pe marele ecran prin biopicul „Bohemian Rhapsody” (2018), în care Rami Malek i-a adus un omagiu remarcabil și a câștigat un Oscar pentru interpretare.

Muzica lui Freddie Mercury rămâne un simbol al creativității și curajului, cu piese precum „Bohemian Rhapsody” și „We Are the Champions” incluse în Grammy Hall of Fame. Trupa Queen continuă să cânte, acum alături de Adam Lambert, păstrând spiritul și vocea legendarului artist vie pentru fanii de pretutindeni.