Republica Moldova. Primăriile care au trecut prin procesul de amalgamare voluntară vor avea la dispoziție 3,49 de miliarde de lei, în următorii doi ani, pentru modernizarea localităților. Banii vor fi alocați din bugetul de stat, în două tranșe egale, în 2027 și 2028. Autoritățile locale îi vor putea folosi pentru reparația drumurilor, construcția și renovarea școlilor și grădinițelor, extinderea rețelelor de apă și canalizare, modernizarea iluminatului public și alte proiecte de infrastructură.

Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Înaintea ședinței Guvernului din 12 noiembrie, oficialul a prezentat cel de-al doilea stimulent financiar destinat primăriilor care au trecut prin procesul de amalgamare voluntară. Măsura face parte din reforma administrației publice locale.

„ 3.49 de miliarde de lei din bugetul nostru național, care vor merge pentru diverse proiecte drumuri locale, apeducte, iluminatul public, reparația și construcția de școli și grădinițe, managementul deșeurilor, amenajarea spațiilor publice și infrastructură comunală. Banii din acest fond vor merge în primării, în localități, în satele din Republica Moldova, pentru a continua sau pentru a începe alte proiecte cu destinație socială pentru locuitorii din satele noastre”, a declarat Vladimir Bolea.

Autoritățile au prevăzut două modalități prin care vor fi implementate investițiile. Alegerea va depinde de capacitatea administrativă a fiecărei primării. În primul caz, administrațiile locale vor organiza licitațiile pentru lucrări și vor urmări modul în care sunt executate proiectele. Agențiile de dezvoltare regională (ADR) vor avea rolul de supraveghere.

A doua variantă presupune implicarea directă a agențiilor. Acestea vor putea prelua atât organizarea achizițiilor publice, cât și monitorizarea implementării proiectelor. Ministrul a explicat că primăriile mai mari au deja experiență în gestionarea investițiilor, în timp ce administrațiile nou-formate, care vor reuni mai multe localități, ar putea avea nevoie de sprijin suplimentar.

Repartizarea celor 3,49 de miliarde de lei va ține cont de numărul localităților și al clusterelor formate în urma amalgamării voluntare. Cea mai mare sumă este prevăzută pentru Agenția de Dezvoltare Regională Centru, care va beneficia de aproximativ 1,486 de miliarde de lei. Pentru ADR Nord sunt alocate circa 1,268 de miliarde de lei. ADR Sud va primi 613 milioane de lei, iar ADR Chișinău 116 milioane de lei.

Banii vor putea fi folosiți doar pentru investiții. Primăriile nu vor putea achita din acest fond salarii restante, credite sau alte cheltuieli care nu au legătură cu dezvoltarea infrastructurii.

„Banii pot fi utilizați exclusiv pentru investiții, pentru construcția de grădinițe și alte proiecte de infrastructură. Nu este permisă achitarea datoriilor salariale din aceste resurse, plata creditelor sau efectuarea altor cheltuieli care nu țin de investiții. Acești bani merg în totalitate către programe investiționale care trebuie să schimbe în bine viața oamenilor”, a subliniat ministrul. Finanțarea va fi acordată în două tranșe egale. Jumătate din sumă va fi disponibilă în 2027, iar cealaltă jumătate în 2028.

Accesarea banilor va presupune patru etape. Prima va începe în decembrie 2026, când agențiile de dezvoltare regională vor organiza întâlniri și consultări cu primăriile. În această perioadă vor fi stabilite prioritățile și va fi evaluat gradul de pregătire a proiectelor. Din 1 ianuarie 2027, administrațiile locale vor putea depune dosarele pentru finanțare la agențiile de dezvoltare regională.

Ulterior, proiectele vor fi evaluate de ADR-uri și examinate de o comisie mixtă. Cele selectate vor fi aprobate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Instituția va stabili și valoarea finanțării acordate fiecărui proiect. Potrivit vicepremierului, procesul de analiză va dura aproximativ o lună și jumătate. În acest interval, primăriile vor putea pregăti dosarele cu sprijinul specialiștilor din cadrul agențiilor.

O prioritate va fi finalizarea proiectelor de infrastructură începute deja. Autoritățile nu vor să finanțeze noi etape în localități în care lucrările anterioare au rămas neîncheiate.

„Dacă într-o localitate a fost început un proiect de aprovizionare cu apă, noi trebuie să continuăm acel proiect. Pentru a trece la următoarea etapă, trebuie să finalizezi primul proiect. Dacă a fost început un proiect de canalizare, evident că el trebuie finalizat pentru a putea trece la următoarea etapă”, a declarat Vladimir Bolea.

Reforma administrației publice locale prevede reducerea numărului de primării din Republica Moldova de la 898 la 273. Planul include și înlocuirea celor 32 de raioane cu trei regiuni Nord, Centru și Sud. Noua structură administrativă ar urma să intre în vigoare odată cu alegerile locale din 2027.

Potrivit secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, reorganizarea urmărește consolidarea capacităților administrative și financiare ale primăriilor. Autoritățile susțin că administrațiile mai puternice vor putea atrage mai ușor investiții, vor gestiona proiecte mai complexe și vor oferi servicii publice de o calitate mai bună.

Guvernul argumentează necesitatea reformei prin faptul că 87% dintre primăriile din țară au mai puțin de 3.000 de locuitori. Multe dintre administrațiile mici dispun de resurse financiare limitate și nu au suficienți angajați pentru a gestiona proiecte de anvergură. După reorganizare, numărul mediu de locuitori ai unei primării ar urma să crească de la 1.916 la 6.758.