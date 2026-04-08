Reforma care schimbă harta Republicii Moldova. 32 de raioane vor deveni doar 10, iar primăriile vor fi mai puternice

Republica Moldova. Republica Moldova urmează să reducă numărul raioanelor de la 32 la 10, în cadrul unei reforme ambițioase a administrației publice locale, menite să creeze primării puternice și localități dezvoltate. Conceptul a fost prezentat astăzi de Alexei Buzu, secretar general al Cancelariei de Stat, care a subliniat că schimbarea este necesară pentru a moderniza infrastructura și serviciile publice.

„Azi, după câteva luni de discuții și consultări, după ce am ascultat atent aleșii locali și cetățenii, venim cu un concept de reformă a administrației publice locale pentru a avea primării puternice și localități dezvoltate. Reforma este necesară acum și nu mai poate fi amânată, dacă ținem la satele noastre. Peste 87% dintre primării din Republica Moldova au sub 3.000 de locuitori. Fragmentarea prea mare nu aduce modernizare”, a declarat Buzu.

Secretarul Buzu a explicat că prin introducerea unui prag minim de 3.000 de locuitori pentru primării, comunitățile vor putea oferi servicii de calitate superioară și vor avea resursele necesare pentru proiecte mari și fonduri externe.

Guvernul va aloca de trei ori mai mulți bani pentru infrastructura localităților care vor fuziona, iar pachetul de stimulente pentru perioada 2026-2030 este estimat la 6,491 miliarde de lei.

„Noi am ascultat primarii și aleșii locali, de aceea Guvernul va propune triplarea stimulentelor pentru dezvoltare. Primăriile care urmează să se amalgameze vor primi de trei ori mai multe resurse pentru a rezolva probleme importante precum conectarea la apă și canalizare. Ne bucură mult că până astăzi deja avem 310 consilii locale care au aprobat prima decizie de inițiere a procesului de amalgamare”, a declarat Buzu.

Cele 10 raioane vor deveni centre de dezvoltare responsabile de proiecte mari, precum drumuri regionale, spitale și managementul deșeurilor, lucruri pe care un raion actual nu le poate susține singur.

„Numărul de primării se va reduce semnificativ, la fel ca și numărul de consilii, dar numărul final îl vom cunoaște atunci când pachetul legislativ va ajunge în Parlament”, a adăugat secretarul.

În cazul raionului Taraclia, unde 65,6% din populație este de etnie bulgară, autoritățile vor propune transformarea acestuia într-un municipiu de nivel II. Această modificare va permite păstrarea identității locale, asigurând totodată o administrație mai eficientă.

„Reformele necesare nu sunt cele mai populare, însă nu mai putem lăsa această schimbare pe seama generațiilor viitoare. Procesul este complicat, așteptările cetățenilor sunt mari și sunt firești. Reforma APL nu va rezolva toate problemele acumulate peste noapte, însă este singura cale pentru a crește capacitatea noastră de a avea localități dezvoltate. Obiectivul nostru nu este să facem o reformă pe hârtie, ci să rezolvăm problemele oamenilor și să creștem nivelul de trai aici, acasă”, a mai menționat oficialul. .

Datele arată că 776 din cele 892 de primării din Republica Moldova au sub 3.000 de locuitori, adică peste 87% din total. În aceste condiții, veniturile proprii sunt reduse - în jur de 11% - iar restul bugetelor este acoperit din transferuri de la stat. Această structură afectează direct dezvoltarea locală. O parte importantă din bani este cheltuită pentru funcționare, iar investițiile rămân limitate. În același timp, lipsa resurselor se reflectă în accesul la servicii de bază.

Dialogul privind reforma administrației publice locale a început pe 20 ianuarie și este implementat prin mecanismul de amalgamare voluntară, prevăzut în strategia Guvernului pentru 2023-2030.

Mâine, 9 aprilie, Alexei Buzu va prezenta conceptul reformei în plenul Parlamentului.