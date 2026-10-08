Republica Moldova. Cinci vagoane destinate muncitorilor au fost cuprinse de flăcări în seara zilei de 7 octombrie, pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 45 din satul Ciorescu, municipiul Chișinău. Persoanele aflate în interior au reușit să se evacueze înainte de intervenția pompierilor și nu au avut de suferit. La fața locului au fost mobilizate trei echipaje de salvatori și pompieri.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:37. Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), flăcările au cuprins câteva vagoane destinate muncitorilor.

Trei echipaje de pompieri și salvatori au fost direcționate către locul incendiului. La sosire, angajații IGSU au constatat că focul se extinsese la cinci vagoane.

„Persoanele aflate în interior s-au evacuat de sine stătător, fără a avea de suferit”, precizează IGSU.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul la ora 20:21, la aproximativ 44 de minute după recepționarea apelului de urgență.

După localizarea incendiului, echipele de intervenție au continuat să lucreze la fața locului pentru lichidarea completă a arderii.

„La moment pompierii lucrează pentru lichidarea completă a arderii”, a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Deocamdată, IGSU nu a comunicat cauza izbucnirii incendiului și nici valoarea eventualelor pagube materiale provocate de foc.

Incendiul de la Ciorescu a avut loc în aceeași zi în care pompierii din Capitală au intervenit la un alt incendiu, izbucnit dimineața într-un edificiu de protecție civilă de pe strada Meșterul Manole.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:25. Potrivit primelor informații, focul a izbucnit în interiorul unei clădiri cu o suprafață totală de 22.500 de metri pătrați.

La fața locului au fost trimise opt echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși la destinație, angajații IGSU au constatat că edificiul era inundat cu fum.

Pentru efectuarea recunoașterii, localizarea și lichidarea focarului, pompierii au format cinci echipe specializate de protecție împotriva gazelor și fumului. Acestea au pătruns în interiorul clădirii pentru a identifica și lichida focarul.

Potrivit IGSU, în urma incendiului de pe strada Meșterul Manole nu au fost raportate victime.