Bucureștenii vor avea parte de vreme frumoasă și temperaturi plăcute în weekend, cu maxime de până la 29 de grade Celsius, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru Capitală.

Vineri, 28 august, și sâmbătă, 29 august 2026, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Important pentru cei care au planuri în aer liber este că, potrivit ANM, pentru București nu sunt în vigoare avertizări sau atenționări meteorologice în intervalul analizat.

Începând de vineri, ora 10:00, vremea va deveni frumoasă în București. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar vântul nu va crea probleme, urmând să sufle slab și moderat.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 27 de grade Celsius, o valoare specifică unei zile calde de sfârșit de vară.

Pe timpul nopții, temperaturile vor scădea considerabil. ANM estimează minime cuprinse între 12 și 15 grade Celsius, astfel că diminețile și nopțile vor fi mai răcoroase decât orele de peste zi.

Diferența de temperatură dintre zi și noapte poate fi resimțită mai ales de persoanele care pleacă devreme de acasă sau își petrec serile în aer liber.

Vremea frumoasă se va menține și sâmbătă, între orele 9:00 și 18:00. Cerul va rămâne variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile vor fi însă mai ridicate decât vineri. Meteorologii estimează maxime cuprinse între 28 și 29 de grade Celsius, ceea ce face ca ziua de sâmbătă să fie cea mai caldă din intervalul prognozat pentru București.

Condițiile meteo sunt favorabile activităților desfășurate în aer liber, plimbărilor sau deplasărilor în oraș. Totuși, temperaturile apropiate de 30 de grade pot face ca orele de la prânz să fie mai puțin confortabile, în special în zonele aglomerate și intens urbanizate.

ANM precizează că, pentru municipiul București, nu vor fi în vigoare mesaje de informare, atenționare sau avertizare meteorologică în intervalul cuprins între vineri, 28 august, ora 10:00, și sâmbătă, 29 august, ora 18:00.

Prognoza indică astfel un final de săptămână liniștit din punct de vedere meteorologic, fără fenomene severe anunțate pentru Capitală.

Pe scurt, bucureștenii vor avea parte de două zile cu vreme stabilă, cer variabil și temperaturi de vară. Maxima intervalului este estimată la 29 de grade Celsius, sâmbătă.