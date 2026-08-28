Prognoza meteo, 28 august. Tabloul meteorologic indică o perioadă cu vreme predominant frumoasă, însă valorile termice vor fi ridicate în zona de vest a țării, unde atmosfera devine călduroasă, anunță ANM.

Cerul se va menține variabil pe parcursul zilei, dar vor fi prezente unele înnorări temporare. În zonele montane se pot înregistra izolat averse slabe, cu cantități de apă cuprinse între 2 și 6 l/mp. Fenomene similare sunt posibile pe arii restrânse și în Moldova, Oltenia, Muntenia sau Dobrogea.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta intensificări vizibile în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului. În aceste zone, vitezele la rafală pot atinge 50...70 km/h. Pe suprafețe mai mici, intensificări de mai mică intensitate pot apărea și în restul teritoriului.

Din punct de vedere termic, maximele la nivel național se vor încadra între 21 și 35 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în extremitatea vestică. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în Dealurile de Vest. Izolat se va forma ceață.

În Capitală, vremea devine frumoasă, iar valorile din termometre se vor situa aproape de mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în primele ore ale dimineții, în timp ce vântul va sufla moderat, atingând viteze de 30...35 km/h. Temperatura maximă va fi de 27...28 de grade, iar cea minimă se va situa între 12 și 15 grade, au mai informat specialiștii meteo.

Mâine, în Capitală, vremea se va menține frumoasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29…30 de grade, iar cea minimă de 14…17 grade, conform ANM.