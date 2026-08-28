Vremea

Prognoza meteo, 28 august. Căldură în vestul țării și vânt puternic în sud-est. Temperaturile maxime ajung la 35 de grade

Comentează știrea
Prognoza meteo, 28 august. Căldură în vestul țării și vânt puternic în sud-est. Temperaturile maxime ajung la 35 de gradeVremea. Sursa foto: Pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo, 28 august. Tabloul meteorologic indică o perioadă cu vreme predominant frumoasă, însă valorile termice vor fi ridicate în zona de vest a țării, unde atmosfera devine călduroasă, anunță ANM.

Prognoza meteo, 28 august. Căldură în vestul țării și vânt puternic în sud-est. Temperaturile maxime ajung la 35 de grade

Cerul se va menține variabil pe parcursul zilei, dar vor fi prezente unele înnorări temporare. În zonele montane se pot înregistra izolat averse slabe, cu cantități de apă cuprinse între 2 și 6 l/mp. Fenomene similare sunt posibile pe arii restrânse și în Moldova, Oltenia, Muntenia sau Dobrogea.

Intensificări ale vântului în sud-est

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta intensificări vizibile în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului. În aceste zone, vitezele la rafală pot atinge 50...70 km/h. Pe suprafețe mai mici, intensificări de mai mică intensitate pot apărea și în restul teritoriului.

Prognoza meteo

Prognoza meteo. Sursa foto: Pixabay

Temperaturi maxime de până la 35 de grade

Din punct de vedere termic, maximele la nivel național se vor încadra între 21 și 35 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în extremitatea vestică. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în Dealurile de Vest. Izolat se va forma ceață.

Vremea de astăzi în București

În Capitală, vremea devine frumoasă, iar valorile din termometre se vor situa aproape de mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în primele ore ale dimineții, în timp ce vântul va sufla moderat, atingând viteze de 30...35 km/h. Temperatura maximă va fi de 27...28 de grade, iar cea minimă se va situa între 12 și 15 grade, au mai informat specialiștii meteo.

Mâine, în Capitală, vremea se va menține frumoasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29…30 de grade, iar cea minimă de 14…17 grade, conform ANM.

Stiri calde

23:57 - S-a trimis pe sine prin poștă, de frica războiului. Întâmplare ciudată din Al Doilea Război Mondial

23:47 - Majoritatea celor 37 de victime ale rușilor de la Bucea, persoane în vârstă

23:38 - Turcia și Somalia au recuperat o navă deturnată. 14 pirați au fost uciși

23:29 - Patru marocani, reținuți în Ceuta după ce au atacat cu pietre militari spanioli

23:19 - Petrişor Peiu: AUR nu negociază cu PSD sau PNL pentru formarea unei majorităţi

23:04 - Arheologii, convinși că au găsit orașul pierdut în care Iisus a făcut minuni

22:55 - Acuzații de jihadism și convertiri forțate la islamism în închisorile din Marea Britanie

22:46 - AUR continuă demersul pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Petrișor Peiu anunță că au apărut și semnături din alte par...

HAI România!

Cine a inventat-o pe Elena Ceaușescu? Atentatul din 1969 și secretele Securității | Jean Maurer

Cine a inventat-o pe Elena Ceaușescu? Atentatul din 1969 și secretele Securității | Jean Maurer

Mesajul din umbră: de ce a trimis Washingtonul șeful CIA la Moscova?

Mesajul din umbră: de ce a trimis Washingtonul șeful CIA la Moscova?

Dosarele secrete KGB! Ce s-a întâmplat în 1989 și cine a condus din umbră România? 💣🔥

Dosarele secrete KGB! Ce s-a întâmplat în 1989 și cine a condus din umbră România? 💣🔥

Proiecte speciale