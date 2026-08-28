Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza actualizată pentru intervalul 31 august – 28 septembrie 2026. Conform datelor oficiale, prima lună de toamnă debutează cu valori termice superioare mediilor multianuale în special în zonele vestice și sud-vestice ale țării. În privința precipitațiilor, tabloul meteorologic indică o distribuție neuniformă a ploilor în prima parte a lunii, urmată de o stabilizare spre finalul perioadei analizate.

ANM a oferit detaliile complete pentru fiecare dintre cele patru săptămâni de prognoză, oferind o imagine de ansamblu asupra evoluției vremii la început de toamnă.

Debutul lunii septembrie aduce un regim termic caracterizat prin temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această dată.

„În săptămâna 31 august – 7 septembrie, aerul va fi mai cald decât normal în vest și sud-vest. Local, abaterea se resimte și în centrul țării. În restul teritoriului, valorile termice se vor apropia de mediile multianuale. Ploile vor fi excedentare în nord-est și local în centru. În rest, valorile se apropie de normal, cu un ușor deficit posibil în vest.”

A doua săptămână din luna septembrie menține aceeași tendință de încălzire în regiunile din vest și sud-vest, în timp ce cantitățile de apă vor fi mai reduse în anumite zone.

„Săptămâna următoare, 7-14 septembrie, aduce temperaturi peste normal tot în vest și sud-vest. Restul țării rămâne în limite obișnuite. Precipitațiile vor fi deficitare în vest, sud-vest și centru, iar în celelalte regiuni se vor apropia de normal.”

Mijlocul lunii aduce o extindere a masei de aer cald la nivelul întregului teritorial național.

„Pentru intervalul 14-21 septembrie, temperatura medie va depăși normalul climatologic în toată țara. Regimul pluviometric se va situa în jurul valorilor specifice perioadei, în majoritatea regiunilor.”

Ultima săptămână a perioadei analizate continuă linia meteorologică a mijlocului de lună, fără abateri semnificative în privința precipitațiilor.

„Ultima săptămână analizată, 21-28 septembrie, menține aceeași tendință. Temperaturile rămân peste normal pe tot teritoriul. Precipitațiile se încadrează, în general, în limite obișnuite pentru această perioadă a anului.”

Concluzia specialiștilor arată că toamna din 2026 începe cu un regim termic mai blând comparativ cu media ultimelor două decenii. Vestul țării este principala regiune vizată de aceste temperaturi mai ridicate, în timp ce cantitățile generale de precipitații vor rămâne apropiate de reperele climatice normale pentru luna septembrie.