Ultima zi de vară aduce temperaturi ridicate în cea mai mare parte a României. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), luni, 31 august 2026, vremea va fi călduroasă, iar în mai multe regiuni din vest și sud va fi local caniculară. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge la pragul critic de 80 de unități.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 37 de grade. În restul țării, maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, cu cele mai scăzute valori așteptate pe litoral.

Vremea va fi caniculară local în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei. În aceste zone, temperaturile ridicate vor fi însoțite de un disconfort termic accentuat.

În timpul zilei, cerul va rămâne în general senin în cea mai mare parte a țării. În zonele montane vor apărea unele înnorări, iar pe suprafețe restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată.

Cantitățile de apă asociate acestor precipitații vor fi reduse, în jurul valorilor de 2-6 l/mp. În celelalte regiuni, vremea va rămâne predominant frumoasă și caldă.

Spre seară, cerul va deveni treptat mai noros în Banat, Crișana și Maramureș, dar și local în Transilvania și vestul Olteniei.

Aversele își vor face apariția în aceste zone, iar unele ploi vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge la 5-10 l/mp și, izolat, vor depăși 15 l/mp. Meteorologii estimează și condiții de grindină.

În cea mai mare parte a țării, vântul va sufla slab și moderat. În sudul Banatului sunt posibile unele intensificări pe timpul zilei, iar în regiunile vestice vântul va deveni mai activ în cursul nopții. În timpul ploilor, rafalele pot ajunge la 40-45 km/h, însă intensificările vor fi temporare.

Minimele se vor încadra între 10 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în sudul Banatului, vestul Olteniei și pe litoral.

În București, ultima zi de vară va fi călduroasă și predominant senină. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante.

Temperatura maximă va ajunge la 32-33 de grade, iar în timpul nopții valorile termice vor coborî până la 14-17 grade.