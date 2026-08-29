Social

Sos de casă pentru paste, la borcan. Ce ingrediente folosești și cum îl păstrezi peste iarnă

Comentează știrea
Sos de casă pentru paste, la borcan. Ce ingrediente folosești și cum îl păstrezi peste iarnăsos pentru paste. Sursa foto: Pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un sos de roșii cu legume, pregătit din timp și pus la borcan, poate deveni una dintre cele mai practice provizii pentru sezonul rece. Preparat în perioada în care legumele sunt bine coapte și gustoase, sosul poate fi folosit iarna pentru paste, dar și pentru pizza, orez, lasagna sau diverse preparate cu carne.

Secretul este alegerea unor legume proaspete, gătirea suficientă a sosului și sterilizarea corectă a borcanelor.

Sos pentru paste la borcan, pregătit din legume de sezon. Cum îl faci să reziste peste iarnă

Pentru aproximativ 6-7 borcane de 500 ml sunt necesare:

  • 3 kg de roșii bine coapte și cărnoase;
  • 1 kg de ardei kapia sau gogoșari;
  • 500 g de ceapă;
  • 500 g de morcovi;
  • 2 dovlecei de dimensiune medie;
  • 4-5 căței de usturoi;
  • 100 ml de ulei;
  • 2 linguri de sare, sau după gust;
  • 1 linguriță de piper măcinat;
  • 1 linguriță de boia dulce;
  • 1-2 lingurițe de zahăr, dacă roșiile sunt prea acide;
  • 1-2 foi de dafin;
  • câteva frunze de busuioc sau oregano, după preferință.

Roșiile se spală bine, se îndepărtează cotoarele și se taie în bucăți. Dacă se dorește un sos foarte fin, roșiile pot fi opărite și curățate de coajă înainte de a fi pasate.

Ardeii se curăță de semințe și se taie în bucăți. Ceapa se toacă mărunt, iar morcovii și dovleceii se taie în cuburi mici. Usturoiul se zdrobește sau se toacă fin.

Supa de roșii

Roșii. Sursa foto: Pixabay

Sosul se gătește lent pentru un gust mai intens

Într-o oală încăpătoare se încălzește uleiul, apoi se adaugă ceapa și morcovul. Legumele se călesc la foc mic până când încep să se înmoaie.

Se adaugă ardeii și dovleceii, iar amestecul se gătește în continuare câteva minute. Usturoiul se pune spre finalul acestei etape, pentru a-și păstra aroma fără să se ardă.

Peste legume se adaugă roșiile tocate sau pasate. Se pun sarea, piperul, boiaua, foile de dafin și, dacă este nevoie, puțin zahăr pentru echilibrarea acidității.

Sosul se lasă la foc mic, cu oala parțial acoperită, amestecând periodic. Timpul de gătire poate varia, dar este important ca apa să se evapore treptat, iar sosul să capete o consistență mai groasă.

Rețeta poate fi adaptată în funcție de preferințe

Pentru un sos rustic, potrivit pentru paste, legumele pot fi păstrate în bucăți mici.

Dacă se dorește o textură fină, sosul se pasează cu blenderul vertical după ce legumele s-au înmuiat complet. Înainte de pasare, foile de dafin trebuie îndepărtate.

După pasare, sosul mai poate fi fiert câteva minute, până când ajunge la consistența dorită. La final se adaugă busuiocul sau oregano.

Borcanele trebuie sterilizate corect

Înainte de umplere, borcanele și capacele trebuie spălate foarte bine și sterilizate. Borcanele curate pot fi introduse în cuptor pentru sterilizare sau pot fi fierte, în funcție de metoda folosită.

Sosul se pune fierbinte în borcanele încălzite, lăsând puțin spațiu liber până la margine. Marginile borcanelor se șterg bine, apoi capacele se închid ferm.

Pentru o conservare mai sigură, borcanele umplute trebuie procesate termic conform unei metode de conservare testate pentru sosuri de roșii și legume. Nu este recomandată păstrarea sosului la temperatura camerei doar prin simpla umplere a borcanelor fierbinți.

Cum se păstrează sosul peste iarnă

După procesarea termică, borcanele se lasă să se răcească și se verifică dacă au fost închise corespunzător. Cele cu capace bombate, scurgeri, miros neobișnuit sau alte semne de alterare nu trebuie consumate.

Borcanele bune se păstrează într-un loc răcoros, întunecos și uscat, ferit de variații mari de temperatură. În condiții corespunzătoare de conservare, un astfel de sos poate fi păstrat pe durata sezonului rece, însă siguranța depinde în primul rând de aciditatea rețetei și de metoda de procesare folosită.

Sosul este gata pentru paste în doar câteva minute

Iarna, prepararea unei mese rapide devine foarte simplă. Se fierb pastele, iar într-o tigaie se încălzește sosul din borcan. Pentru un gust mai bogat pot fi adăugate puțin parmezan, mozzarella, busuioc proaspăt sau câteva picături de ulei de măsline.

Sosul poate fi folosit și ca bază pentru lasagna,  pizza, legume la cuptor sau diverse preparate cu carne.

Stiri calde

23:57 - S-a trimis pe sine prin poștă, de frica războiului. Întâmplare ciudată din Al Doilea Război Mondial

23:47 - Majoritatea celor 37 de victime ale rușilor de la Bucea, persoane în vârstă

23:38 - Turcia și Somalia au recuperat o navă deturnată. 14 pirați au fost uciși

23:29 - Patru marocani, reținuți în Ceuta după ce au atacat cu pietre militari spanioli

23:19 - Petrişor Peiu: AUR nu negociază cu PSD sau PNL pentru formarea unei majorităţi

23:04 - Arheologii, convinși că au găsit orașul pierdut în care Iisus a făcut minuni

HAI România!

Cine a inventat-o pe Elena Ceaușescu? Atentatul din 1969 și secretele Securității | Jean Maurer

Cine a inventat-o pe Elena Ceaușescu? Atentatul din 1969 și secretele Securității | Jean Maurer

Mesajul din umbră: de ce a trimis Washingtonul șeful CIA la Moscova?

Mesajul din umbră: de ce a trimis Washingtonul șeful CIA la Moscova?

Dosarele secrete KGB! Ce s-a întâmplat în 1989 și cine a condus din umbră România? 💣🔥

Dosarele secrete KGB! Ce s-a întâmplat în 1989 și cine a condus din umbră România? 💣🔥

Proiecte speciale