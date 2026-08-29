Un sos de roșii cu legume, pregătit din timp și pus la borcan, poate deveni una dintre cele mai practice provizii pentru sezonul rece. Preparat în perioada în care legumele sunt bine coapte și gustoase, sosul poate fi folosit iarna pentru paste, dar și pentru pizza, orez, lasagna sau diverse preparate cu carne.

Secretul este alegerea unor legume proaspete, gătirea suficientă a sosului și sterilizarea corectă a borcanelor.

Pentru aproximativ 6-7 borcane de 500 ml sunt necesare:

3 kg de roșii bine coapte și cărnoase;

1 kg de ardei kapia sau gogoșari;

500 g de ceapă;

500 g de morcovi;

2 dovlecei de dimensiune medie;

4-5 căței de usturoi;

100 ml de ulei;

2 linguri de sare, sau după gust;

1 linguriță de piper măcinat;

1 linguriță de boia dulce;

1-2 lingurițe de zahăr, dacă roșiile sunt prea acide;

1-2 foi de dafin;

câteva frunze de busuioc sau oregano, după preferință.

Roșiile se spală bine, se îndepărtează cotoarele și se taie în bucăți. Dacă se dorește un sos foarte fin, roșiile pot fi opărite și curățate de coajă înainte de a fi pasate.

Ardeii se curăță de semințe și se taie în bucăți. Ceapa se toacă mărunt, iar morcovii și dovleceii se taie în cuburi mici. Usturoiul se zdrobește sau se toacă fin.

Într-o oală încăpătoare se încălzește uleiul, apoi se adaugă ceapa și morcovul. Legumele se călesc la foc mic până când încep să se înmoaie.

Se adaugă ardeii și dovleceii, iar amestecul se gătește în continuare câteva minute. Usturoiul se pune spre finalul acestei etape, pentru a-și păstra aroma fără să se ardă.

Peste legume se adaugă roșiile tocate sau pasate. Se pun sarea, piperul, boiaua, foile de dafin și, dacă este nevoie, puțin zahăr pentru echilibrarea acidității.

Sosul se lasă la foc mic, cu oala parțial acoperită, amestecând periodic. Timpul de gătire poate varia, dar este important ca apa să se evapore treptat, iar sosul să capete o consistență mai groasă.

Pentru un sos rustic, potrivit pentru paste, legumele pot fi păstrate în bucăți mici.

Dacă se dorește o textură fină, sosul se pasează cu blenderul vertical după ce legumele s-au înmuiat complet. Înainte de pasare, foile de dafin trebuie îndepărtate.

După pasare, sosul mai poate fi fiert câteva minute, până când ajunge la consistența dorită. La final se adaugă busuiocul sau oregano.

Înainte de umplere, borcanele și capacele trebuie spălate foarte bine și sterilizate. Borcanele curate pot fi introduse în cuptor pentru sterilizare sau pot fi fierte, în funcție de metoda folosită.

Sosul se pune fierbinte în borcanele încălzite, lăsând puțin spațiu liber până la margine. Marginile borcanelor se șterg bine, apoi capacele se închid ferm.

Pentru o conservare mai sigură, borcanele umplute trebuie procesate termic conform unei metode de conservare testate pentru sosuri de roșii și legume. Nu este recomandată păstrarea sosului la temperatura camerei doar prin simpla umplere a borcanelor fierbinți.

După procesarea termică, borcanele se lasă să se răcească și se verifică dacă au fost închise corespunzător. Cele cu capace bombate, scurgeri, miros neobișnuit sau alte semne de alterare nu trebuie consumate.

Borcanele bune se păstrează într-un loc răcoros, întunecos și uscat, ferit de variații mari de temperatură. În condiții corespunzătoare de conservare, un astfel de sos poate fi păstrat pe durata sezonului rece, însă siguranța depinde în primul rând de aciditatea rețetei și de metoda de procesare folosită.

Iarna, prepararea unei mese rapide devine foarte simplă. Se fierb pastele, iar într-o tigaie se încălzește sosul din borcan. Pentru un gust mai bogat pot fi adăugate puțin parmezan, mozzarella, busuioc proaspăt sau câteva picături de ulei de măsline.

Sosul poate fi folosit și ca bază pentru lasagna, pizza, legume la cuptor sau diverse preparate cu carne.