În zilele toride de vară, puțini își doresc să petreacă mult timp în bucătărie. Pastele sunt una dintre cele mai inspirate alegeri: se prepară rapid și pot fi combinate cu ingrediente proaspete. Fie că preferi aromele mediteraneene sau gustul intens al pesto-ului, aceste rețete sunt ideale pentru prânz sau cină.

O rețetă clasică, plină de prospețime, care pune în valoare ingredientele de sezon.

Ingrediente

300 g paste (penne sau fusilli)

250 g roșii cherry

150 g mozzarella

2 linguri ulei de măsline extravirgin

câteva frunze de busuioc proaspăt

1 cățel de usturoi

sare și piper, după gust

Fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi scurge-le și lasă-le câteva minute să se răcească.

Taie roșiile cherry în jumătăți și mozzarella în cuburi. Într-o tigaie, încălzește uleiul de măsline și călește ușor usturoiul zdrobit timp de un minut, fără să îl lași să se rumenească. Adaugă roșiile și gătește-le două-trei minute, cât să înceapă să se înmoaie.

Amestecă pastele cu roșiile, mozzarella și frunzele de busuioc rupte grosier. Potrivește gustul cu sare și piper și servește preparatul călduț sau rece.

O combinație simplă și aromată, perfectă pentru mesele rapide din timpul verii.

Ingrediente

300 g spaghetti sau linguine

2 dovlecei mici

3 linguri sos pesto

2 linguri ulei de măsline

30 g parmezan ras

sare și piper

câteva frunze de busuioc pentru decor

Fierbe pastele până devin al dente. Între timp, taie dovleceii în felii subțiri și rumenește-i într-o tigaie cu ulei de măsline timp de patru-cinci minute, până se înmoaie ușor.

Păstrează câteva linguri din apa în care au fiert pastele. Amestecă pastele scurse cu pesto-ul și, dacă este nevoie, adaugă puțină apă pentru un sos mai cremos. Încorporează dovleceii și presară parmezanul ras deasupra. Decorează cu frunze proaspete de busuioc.

Un preparat fin, răcoritor și surprinzător de gustos, ideal pentru serile călduroase.

Ingrediente

300 g tagliatelle sau fettuccine

50 g unt

50 g parmezan ras fin

coaja rasă și zeama de la o lămâie

1 lingură ulei de măsline

sare

piper proaspăt măcinat

pătrunjel verde sau busuioc, pentru servire

Fierbe pastele și păstrează aproximativ o jumătate de cană din apa în care au fiert. Într-o tigaie mare, topește untul împreună cu uleiul de măsline. Adaugă coaja rasă și zeama de lămâie, apoi încorporează pastele fierbinți. Presară parmezanul și adaugă treptat din apa păstrată, amestecând continuu, până când se formează un sos fin și catifelat care îmbracă pastele.

Asezonează cu piper proaspăt măcinat și, dacă este nevoie, cu puțină sare. Servește imediat, presărate cu pătrunjel verde sau frunze de busuioc.