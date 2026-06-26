Trei rețete de paste perfecte pentru zilele călduroase. Ușoare, aromate și gata în mai puțin de 30 de minute
- Mădălina Sfrijan
- 26 iunie 2026, 09:01
În zilele toride de vară, puțini își doresc să petreacă mult timp în bucătărie. Pastele sunt una dintre cele mai inspirate alegeri: se prepară rapid și pot fi combinate cu ingrediente proaspete. Fie că preferi aromele mediteraneene sau gustul intens al pesto-ului, aceste rețete sunt ideale pentru prânz sau cină.
Paste cu roșii cherry, mozzarella și busuioc
O rețetă clasică, plină de prospețime, care pune în valoare ingredientele de sezon.
Ingrediente
- 300 g paste (penne sau fusilli)
- 250 g roșii cherry
- 150 g mozzarella
- 2 linguri ulei de măsline extravirgin
- câteva frunze de busuioc proaspăt
- 1 cățel de usturoi
- sare și piper, după gust
Fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi scurge-le și lasă-le câteva minute să se răcească.
Taie roșiile cherry în jumătăți și mozzarella în cuburi. Într-o tigaie, încălzește uleiul de măsline și călește ușor usturoiul zdrobit timp de un minut, fără să îl lași să se rumenească. Adaugă roșiile și gătește-le două-trei minute, cât să înceapă să se înmoaie.
Amestecă pastele cu roșiile, mozzarella și frunzele de busuioc rupte grosier. Potrivește gustul cu sare și piper și servește preparatul călduț sau rece.
Paste cu pesto și dovlecel
O combinație simplă și aromată, perfectă pentru mesele rapide din timpul verii.
Ingrediente
- 300 g spaghetti sau linguine
- 2 dovlecei mici
- 3 linguri sos pesto
- 2 linguri ulei de măsline
- 30 g parmezan ras
- sare și piper
- câteva frunze de busuioc pentru decor
Fierbe pastele până devin al dente. Între timp, taie dovleceii în felii subțiri și rumenește-i într-o tigaie cu ulei de măsline timp de patru-cinci minute, până se înmoaie ușor.
Păstrează câteva linguri din apa în care au fiert pastele. Amestecă pastele scurse cu pesto-ul și, dacă este nevoie, adaugă puțină apă pentru un sos mai cremos. Încorporează dovleceii și presară parmezanul ras deasupra. Decorează cu frunze proaspete de busuioc.
Paste cu lămâie și parmezan
Un preparat fin, răcoritor și surprinzător de gustos, ideal pentru serile călduroase.
Ingrediente
- 300 g tagliatelle sau fettuccine
- 50 g unt
- 50 g parmezan ras fin
- coaja rasă și zeama de la o lămâie
- 1 lingură ulei de măsline
- sare
- piper proaspăt măcinat
- pătrunjel verde sau busuioc, pentru servire
Fierbe pastele și păstrează aproximativ o jumătate de cană din apa în care au fiert. Într-o tigaie mare, topește untul împreună cu uleiul de măsline. Adaugă coaja rasă și zeama de lămâie, apoi încorporează pastele fierbinți. Presară parmezanul și adaugă treptat din apa păstrată, amestecând continuu, până când se formează un sos fin și catifelat care îmbracă pastele.
Asezonează cu piper proaspăt măcinat și, dacă este nevoie, cu puțină sare. Servește imediat, presărate cu pătrunjel verde sau frunze de busuioc.