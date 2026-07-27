Salatele sunt vedetele incontestabile ale sezonului cald. Ușoare, colorate și pline de vitamine, acestea reprezintă alegerea perfectă pentru o masă rapidă în zilele toride. Totuși, secretul unei salate memorabile nu constă doar în prospețimea legumelor, ci mai ales în dressingul ales. Un sos bine echilibrat poate transforma câteva frunze verzi și un pumn de legume într-o experiență culinară deosebită.

Dacă vrei să rămâi în zona rețetelor tradiționale, un vinaigrette este alegerea ideală. În loc de oțetul clasic, folosește suc proaspăt stors de lămâie, lime sau chiar portocală. Citricele aduc o notă tonică și accentuează gustul natural al legumelor.

Amestecă trei părți de ulei de măsline extravirgin cu o parte de suc de citrice. Adaugă un praf de sare marină, piper proaspăt măcinat și puțin cimbru uscat sau oregano. Pentru un plus de emulsie, poți adăuga jumătate de linguriță de muștar clasic. Acest sos se potrivește de minune cu salatele verzi, castraveții și ridichile.

Pentru cei care preferă o textură mai cremoasă, dar vor să evite maioneza sau sosurile grele, iaurtul grecesc este alternativa optimă. Acesta oferă o consistență fină și un aport generos de proteine, păstrând în același timp preparatul hipocaloric.

Baza sosului constă într-un iaurt grecesc cu conținut redus de grăsime. Adaugă mărar tocat mărunt, pătrunjel, puțin usturoi pisat fin și o lingură de suc de lămâie. Subțiază compoziția cu o lingură de ulei de măsline și potrivește de sare. Acest dressing creează un contrast excelent în salatele cu roșii, ardei, pui la grătar sau năut.

Salatele de vară care includ brânzeturi intense, precum feta sau brânză de capră, dar și fructe precum piersicile sau căpșunile, au nevoie de un sos care să balanseze aceste gusturi puternice. Un dressing pe bază de miere și muștar oferă exact această armonie.

Amestecă două linguri de ulei de măsline cu o lingură de oțet balsamic sau oțet de mere, o linguriță de muștar Dijon și o linguriță de miere de albine. Emulsionează bine ingredientele până când sosul devine omogen. Gustul ușor picant al muștarului combinat cu dulceața mierii va pune în valoare ingredientele crocante.

Pregătirea acestor sosuri acasă durează doar câteva minute și îți permite să eviți aditivii sau zahărul în exces din produsele din comerț. Păstrate în borcane de sticlă la frigider, aceste dressinguri își mențin prospețimea timp de câteva zile.