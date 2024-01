Șapte legume de care nu ați auzit niciodată. Sunt esențiale pentru săbnătate

Legume exotice de care românii nu au auzit. Iată câteva exemple de soiuri necunoscute în gastronomia autohtonă, dar care pot fi întâlnite în restaurante din Europa. Ce este bine să știți despre ele, ca să nu căutați pe telefon în timpul mesei. O loterie a sănătății.

Rutabaga sau Napul suedez. Acest văr mai dulce al napului se bucură de o consistență cremoasă la gătit, spune un bucătar celebru din New Jersey. Rutabaga, este o legumă galbenă și alungită. Are avantaje nutriționale precum fibre, vitamina A, C și potasiu. Când cumpărați rutabaga, alegeți-le pe cele de mărimea unei mingi de tenis, cu piele netedă. Păstrați-le în frigider sau într-un loc răcoros și întunecat.

Anghinarea de Ierusalim (Topinambur). Anghinarea de Ierusalim, , este o planta erbacee, înrudită îndeaproape cu floarea soarelui, membră a aceleiași specii: Helianthus. De secole, rădăcinile anghinarei au fost folosite de către indienii americani ca hrană sau medicament.Această legumă rădăcină a floarea-soarelui, cunoscută și ca sunchoke, are o piele maro deschis până la roșcat și o textură crocantă când este crudă. Bogată în fier, potasiu și inulină, un prebiotic, anghinarea de Ierusalim poate fi servită în multe moduri, inclusiv prăjită sau crudă în salate.

Rădăcina de Țelină. Conținând vitamina K, C și fibre, rădăcina de țelină este o alegere sănătoasă. Optați pentru rădăcini de mărimea unui grapefruit, cu exterior neted. Se păstrează bine în frigider și poate fi utilizată în multe feluri, de la crudă la gătită, oferind o aromă dulce și de nucă.

Legume din Germania sau Japonia

Păstârnacul. Acest rudă a morcovului, cu o formă conică și o piele de culoare crem, este dulce și de nucă la gust. Păstârnacul aduce beneficii nutriționale precum vitamina C, K și fibre. Depozitați-l în frigider și folosiți-l într-o varietate de rețete, de la prăjire la piure.

Kohlrabi, cunoscută și ca varza germană. Parte a familiei varzelor, kohlrabi are o tulpină bulboasă și o aromă ușoară, piperată. Este bogat în vitamina C, vitamine B și fibre. Păstrați-l în frigider și folosiți-l în diverse feluri, de la gustări crude până la adăugarea în supe și cartofi prăjiți.

Romanesco. Acest varză verde, cu un aspect similar cu broccoli, are un gust mai arid, ca de conopidă. Este bogat în vitamina C, K, acid folic, potasiu și fibre. Alegeți capete deschise și strălucitoare la culoare, ferme și cu frunze pline atașate. Depozitați romanesco nespălat în frigider și folosiți-l în diverse preparate, de la crude până la prăjite.

Dovleacul Kabocha sau dovleacul japonez. Acest dovleac de iarnă este o sursă excelentă de beta-caroten, vitamina C și potasiu. Se poate păstra la fel ca alte soiuri de dovleac și este versatil în preparate, de la aburit la prăjit. Dovleacul Kabocha poate fi, de asemenea, un înlocuitor delicios pentru cartofii dulci și chiar funcționează bine în deserturi. Un articol adaptat exclusiv după Fox News.