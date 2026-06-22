Dacă visezi la o vacanță pe tărâmul însorit al Siciliei, nu trebuie să aștepți următoarea călătorie. Poți încerca aceste rețete ușoare de paste ca în sudul Italiei. Sunt perfecte pentru serile în care nu ai prea mult timp la dispoziție pentru cină.

Considerată una dintre cele mai iubite rețete siciliene, Pasta alla Norma combină vinetele fragede cu sosul aromat de roșii și brânza rasă.

Ingrediente pentru 4 porții

400 g paste (penne sau rigatoni)

2 vinete medii

500 g roșii pasate

2 căței de usturoi

4 linguri ulei de măsline

100 g ricotta sărată rasă sau parmezan

câteva frunze de busuioc proaspăt

sare și piper, după gust

Taie vinetele în cuburi și presară puțină sare peste ele. Lasă-le 15 minute, apoi șterge-le cu un prosop de hârtie. Încinge două linguri de ulei și rumenește vinetele până devin aurii.

Într-o altă tigaie, călește usturoiul în restul de ulei, apoi adaugă roșiile pasate. Lasă sosul să fiarbă aproximativ 15 minute.

Fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Adaugă vinetele în sosul de roșii și amestecă bine. Scurge pastele și apoi toarnă sosul deasupra. Savurează-le cu ricotta și frunze proaspete de busuioc.

Iubit de localnici și turiști deopotrivă, pesto-ul sicilian se diferențiază de varianta clasică prin combinația de migdale și roșii, care îi conferă o savoare autentic mediteraneană.

Ingrediente pentru 4 porții:

400 g spaghetti sau linguine

100 g roșii uscate în ulei

50 g migdale decojite

50 g parmezan ras

1 cățel de usturoi

4 linguri ulei de măsline extravirgin

câteva frunze de busuioc

sare și piper, după gust

Pune în blender roșiile uscate, migdalele, usturoiul, parmezanul și busuiocul. Mixează ingredientele, adăugând treptat uleiul de măsline până obții un pesto cremos. Fierbe pastele al dente și păstrează câteva linguri din apa în care au fiert. Amestecă pastele cu pesto-ul preparat și adaugă puțină apă de la fierbere pentru o textură mai catifelată. Condimentează cu sare și piper, după gust, și servește imediat.

Cu ingrediente accesibile și un timp redus de preparare, aceste două rețete de paste aduc în farfurie farmecul Siciliei și te poartă, măcar pentru câteva momente, cu gândul la vacanțele petrecute pe malul Mediteranei.