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Ce gătesc italienii în zilele călduroase. Două rețete de paste pe care merită să le încerci

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Ce gătesc italienii în zilele călduroase. Două rețete de paste pe care merită să le încerciPaste. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Dacă visezi la o vacanță pe tărâmul însorit al Siciliei, nu trebuie să aștepți următoarea călătorie. Poți încerca aceste rețete ușoare de paste ca în sudul Italiei. Sunt perfecte pentru serile în care nu ai prea mult timp la dispoziție pentru cină.

Paste cu vinete și usturoi

Considerată una dintre cele mai iubite rețete siciliene, Pasta alla Norma combină vinetele fragede cu sosul aromat de roșii și brânza rasă.

Ingrediente pentru 4 porții

  • 400 g paste (penne sau rigatoni)
  • 2 vinete medii
  • 500 g roșii pasate
  • 2 căței de usturoi
  • 4 linguri ulei de măsline
  • 100 g ricotta sărată rasă sau parmezan
  • câteva frunze de busuioc proaspăt
  • sare și piper, după gust

Mod de preparare

Taie vinetele în cuburi și presară puțină sare peste ele. Lasă-le 15 minute, apoi șterge-le cu un prosop de hârtie. Încinge două linguri de ulei și rumenește vinetele până devin aurii.

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Într-o altă tigaie, călește usturoiul în restul de ulei, apoi adaugă roșiile pasate. Lasă sosul să fiarbă aproximativ 15 minute.

Fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Adaugă vinetele în sosul de roșii și amestecă bine. Scurge pastele și apoi toarnă sosul deasupra. Savurează-le cu ricotta și frunze proaspete de busuioc.

Usturoi

Usturoi. Sursa foto: Poxabay

Paste cu pesto sicilian și roșii uscate

Iubit de localnici și turiști deopotrivă, pesto-ul sicilian se diferențiază de varianta clasică prin combinația de migdale și roșii, care îi conferă o savoare autentic mediteraneană.

Ingrediente pentru 4 porții:

  • 400 g spaghetti sau linguine
  • 100 g roșii uscate în ulei
  • 50 g migdale decojite
  • 50 g parmezan ras
  • 1 cățel de usturoi
  • 4 linguri ulei de măsline extravirgin
  • câteva frunze de busuioc
  • sare și piper, după gust

Mod de preparare

Pune în blender roșiile uscate, migdalele, usturoiul, parmezanul și busuiocul. Mixează ingredientele, adăugând treptat uleiul de măsline până obții un pesto cremos. Fierbe pastele al dente și păstrează câteva linguri din apa în care au fiert. Amestecă pastele cu pesto-ul preparat și adaugă puțină apă de la fierbere pentru o textură mai catifelată. Condimentează cu sare și piper, după gust, și servește imediat.

Cu ingrediente accesibile și un timp redus de preparare, aceste două rețete de paste aduc în farfurie farmecul Siciliei și te poartă, măcar pentru câteva momente, cu gândul la vacanțele petrecute pe malul Mediteranei.

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