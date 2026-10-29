HAI România!

Care e prețul corect pentru un vin bun?

Vinul românesc, între tradiția podgoriilor și exigențele unei piețe tot mai competitive. Ce înseamnă să faci vin premium într-o cramă mică din Vrancea și cât de departe poate ajunge o sticlă din Cotești. Interlocutor: Florin Manoliu, oenologul Cramei Pandora #PicăturaDeBusiness #PicăturaDeBusiness #VinRomânesc #CramaPandora #Vrancea #Cotești #Oenologie #Viticultură #Antreprenoriat #VinPremium #EVZ#HaiRomania

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HAI România!

Care e prețul corect pentru un vin bun?

Care e prețul corect pentru un vin bun?

PSD, la cuțite cu cine? Noul premier, între buget și războiul partidelor

PSD, la cuțite cu cine? Noul premier, între buget și războiul partidelor

Majorarea TVA și efectul de bumerang. Șerban Nicolae invocă experiența din 2010

Majorarea TVA și efectul de bumerang. Șerban Nicolae invocă experiența din 2010