Care e prețul corect pentru un vin bun?

Vinul românesc, între tradiția podgoriilor și exigențele unei piețe tot mai competitive. Ce înseamnă să faci vin premium într-o cramă mică din Vrancea și cât de departe poate ajunge o sticlă din Cotești. Interlocutor: Florin Manoliu, oenologul Cramei Pandora #PicăturaDeBusiness #PicăturaDeBusiness #VinRomânesc #CramaPandora #Vrancea #Cotești #Oenologie #Viticultură #Antreprenoriat #VinPremium #EVZ#HaiRomania