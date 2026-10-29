Gigi Becali a declarat că politicienii care încearcă să dea jos Guvernul prin moțiuni de cenzură ar trebui arestați și trimiși la închisoare. Afirmațiile au fost făcute în contextul discuțiilor despre schimbarea Executivului și organizarea unor alegeri anticipate, subiecte abordate și în întâlnirile diplomatice anunțate de AUR.

„Dacă se încearcă vreo moțiune acum și nu lasă țara să meargă, toți arestați, băgați în celulă toți!”, a spus Gigi Becali, cu trimitere la George Simion.

Becali a criticat demersurile de înlăturare a Guvernului și a cerut ca persoanele care depun moțiuni de cenzură să fie trimise la închisoare, susținând că Executivul ar trebui lăsat să își continue activitatea.

„Păi cum încearcă? Simion e în Opoziție, ia uite, el vedea… În pădure! În pădure cu toată lumea! Hai să lăsăm poporul român să mănânce, să bea! Să aibă cât de cât viață, bă, tălharule! Ce moțiune? Poporul român să aleagă și să facem alegeri anticipate?”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Acesta a invocat exemplul Statelor Unite în discuția despre democrație și a susținut că politicienii ar trebui să aștepte următoarele alegeri pentru a încerca să schimbe conducerea țării.

„Pune-l, bă, pe Grindeanu, prim-ministru, și gata, termină. Bă, ești nebun la cap? Deci. La pușcărie cine depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului? Cine depune moțiune de cenzură? Toți, la închisoare, la Jilava, na! La Jilava și regim închis!”, a mai spus Becali.

În paralel, AUR a anunțat că președintele formațiunii, George Simion, și reprezentanți ai conducerii partidului au avut, în ultimele săptămâni, întâlniri cu ambasadorii Statelor Unite ale Americii, Chinei, Indiei, Turciei, Pakistanului, Egiptului, Argentinei și Bulgariei, precum și cu ministrul afacerilor externe al Republicii Cehe, Petr Macinka.

Potrivit unui comunicat al formațiunii, discuțiile au vizat relațiile bilaterale, perspectivele de dezvoltare a cooperării și identificarea unor noi oportunități de colaborare în domenii de interes strategic și economic.

AUR a precizat că în cadrul întrevederilor au fost abordate și situația politică și instituțională din România, starea democrației, cazul Călin Georgescu, funcționarea instituțiilor democratice, anularea alegerilor prezidențiale și perspectivele organizării alegerilor anticipate.

Formațiunea a mai anunțat că a solicitat o întrevedere cu reprezentanții Comisiei Europene pentru un dialog privind situația democrației din România. Potrivit comunicatului, până la momentul transmiterii acestuia, partidul nu primise un răspuns la solicitare.