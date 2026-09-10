FC Liverpool - Atletico Madrid, 2-1. Celelalte rezultate din Champions League
- Andrei Arvinte
- 10 septembrie 2026, 07:14
FC Liverpool a debutat cu o victorie în prima etapă a grupei Champions League. Echipa engleză s-a impus miercuri seara, pe Anfield, cu scorul de 2-1 în fața formației spaniole Atletico Madrid, după ce oaspeții au deschis scorul.
Atlretico a deschis scorul, dar degeaba
Atletico a început mai bine partida și a trecut în avantaj în minutul 17. Julian Alvarez a oferit o pasă excelentă pentru Marcos Llorente, iar acesta l-a învins pe portarul lui Liverpool. Zece minute mai târziu, Alvarez a fost aproape să majoreze diferența, însă șutul său a fost respins spectaculos de Alisson.
„Cormoranii” au restabilit egalitatea înainte de pauză. În minutul 40, Szoboszlai a înscris după o pasă cu călcâiul oferită de Araujo, iar cele două echipe au intrat la vestiare la egalitate.
Liverpool a revenit mai hotărâtă după pauză și a început să caute golul care să-i aducă toate cele trei puncte. În minutul 49, Barcola a ratat o ocazie importantă, trimițând pe lângă poartă deși se afla singur cu Oblak.
Doar un minut mai târziu, Mac Allister a șutat fără preluare, de la aproximativ 18 metri, și a înscris pentru 2-1, aducându-i pe englezi în avantaj pentru prima dată în partidă.
FC Liverpoo, victorie în prima etapă din Champions League
Atletico a încercat să revină în finalul întâlnirii. În minutul 79, Isak a fost blocat în careu în momentul șutului, iar în minutul 89, golul marcat de Frimpong a fost anulat pentru ofsaid.
Liverpool a păstrat avantajul până la final și s-a impus cu 2-1. Pentru Andoni Iraola, succesul reprezintă prima victorie din cariera de antrenor împotriva lui Diego Simeone.
Rezultatele de miercuri din Champions League
- FC Barcelona - Feyenoord 5-1 (Raphinha 3, 57, Adeyemi 22, Yamal 77, Gabriel Jesus 85 / Steijn 82)
- VfB Stuttgart - Viking Stavanger 3-1 (Demirovic 20, 26, 32 / Tripic 22)
- FC Liverpool - Atletico Madrid 2-1 (Szoboszlai 40, Mac Allister 50 / Llorente 17)
- PSG - Slovan Bratislava 6-1 (Dembele 17, 23, Ferran Torres 31, 47, 57, Fabian Ruiz 87 / Suleiman Camara 58)
- Napoli - Arsenal Londra 0-1 (Odegaard 75)
- Sporting Lisabona - Galatasaray Istanbul 3-1 (Catamo 27, L. Suarez 57 penalti, Zalazar 63 / Gonçalo Inacio 5 autogol)