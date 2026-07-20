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A murit Kevin Keegan, legenda lui Liverpool şi dublu câştigător al Balonului de Aur

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A murit Kevin Keegan, legenda lui Liverpool şi dublu câştigător al Balonului de Aur
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Kevin Keegan, una dintre marile figuri ale fotbalului englez, a murit la vârsta de 75 de ani, la câteva luni după ce a anunţat că suferă de cancer în stadiul patru. Diagnosticul a fost făcut public în ianuarie, când familia sa a anunţat că fostul fotbalist urma să înceapă tratamentul, potrivit Sky News.

Kevin Keegan, o legendă a fotbalului englez

Keegan a rămas în istoria fotbalului atât prin performanţele sale ca jucător, cât şi prin activitatea de manager.

A câştigat trei titluri în Prima Divizie, o Cupă FA, o Cupă Europeană şi două Cupe UEFA, precum şi două titluri în Bundesliga între anii 1968 şi 1984.

A fost un atacant rapid şi tehnic, devenind una dintre figurile centrale ale lui Liverpool în anii 1970, sub conducerea lui Bill Shankly şi Bob Paisley.

La Hamburg, unde s-a transferat în 1977 pentru 500.000 de lire sterline, un record pentru fotbalul german la acea vreme, Keegan a cucerit două titluri în Bundesliga.

De două ori Balonul de Aur

În 1978 şi 1979 a câştigat Balonul de Aur, devenind unul dintre puţinii fotbalişti care au obţinut trofeul în doi ani consecutivi.

Născut în 1951, în Armthorpe, Doncaster, şi fiul unui miner, Keegan şi-a început cariera la Scunthorpe, în 1968, fără să treacă printr-o academie de elită. Liverpool l-a transferat în 1971, pentru suma raportată de 35.000 de lire sterline, după 124 de apariţii şi 18 goluri pentru Scunthorpe.

Pentru naţionala Angliei, Keegan a jucat 63 de meciuri, a marcat 21 de goluri şi a purtat banderola de căpitan în 31 de partide. S-a retras după Cupa Mondială din 1982.

Kevin Keegan a fost și selecționer

Ca manager, a devenit o legendă la Newcastle, pe care a dus-o din liga a doua în Premier League. În 1996, clubul a încheiat sezonul pe locul doi, cel mai bun rezultat din istoria sa în Premier League, iar Keegan l-a transferat pe Alan Shearer.

Ulterior, a antrenat Anglia, Fulham şi Manchester City. A demisionat din funcţia de selecţioner în 1999, la cinci minute după înfrângerea cu Germania. A revenit la Newcastle în ianuarie 2008, dar a plecat în septembrie, după conflictul cu patronul Mike Ashley.

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