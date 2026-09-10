Donald Trump a făcut o promisiune neobișnuită în discursul susținut în prima seară a convenției republicane pentru alegerile de la jumătatea mandatului, potrivit WSJ.

Președintele SUA a anunțat că fiecare cetățean american adult ar putea primi un „dividend” de 5.000 de dolari dacă Partidul Republican își păstrează controlul asupra Congresului după alegerile din noiembrie.

Donald Trump nu a oferit însă detalii privind modul în care ar urma să fie finanțate aceste plăți și nici nu a explicat concret în ce condiții ar urma să fie acordate.

Discursul președintelui american a durat aproximativ o oră și 45 de minute și a încheiat prima zi a convenției republicane. Evenimentul a fost dominat de mesaje de susținere pentru Trump și de prezentări ale rezultatelor pe care republicanii le atribuie politicilor administrației sale.

Trump este așteptat să revină la convenție joi, când urmează să susțină discursul de închidere al evenimentului.

Republicanii speră ca reuniunea să contribuie la mobilizarea propriului electorat înaintea alegerilor din noiembrie, în care este pusă în joc majoritatea din Congres.

Vorbitorii republicani au insistat asupra realizărilor administrației Trump și au încercat să prezinte Partidul Democrat drept o formațiune prea radicală pentru alegătorii americani.

Unul dintre momentele surprinzătoare ale convenției a fost apariția senatorului democrat John Fetterman într-un mesaj video. Acesta a lăudat un demers susținut de parlamentari din ambele partide pentru sprijinirea industriei siderurgice americane.

Fetterman s-a remarcat în trecut prin criticile adresate propriului partid în legătură cu politicile lui Trump, iar intervenția sa la convenția republicană a atras atenția.

În centrul discursului lui Trump a rămas însă promisiunea financiară adresată alegătorilor. Președintele a legat acordarea „dividendului” de rezultatul alegerilor din noiembrie, fără să precizeze deocamdată sursa banilor sau mecanismul prin care plata ar putea fi făcută.