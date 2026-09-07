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Marea problemă a SUA: părul lui Trump. Dezbatere virală după o poză cu „Trump brunet

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Marea problemă a SUA: părul lui Trump. Dezbatere virală după o poză cu „Trump brunet
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Din cuprinsul articolului

Președintele Donald Trump a părut să apară cu o culoare de păr mai închisă vineri, stârnind speculații pe scară largă online după ce a coborât din Air Force One în New Jersey înainte de un weekend la clubul său de golf din Bedminster, potrivit Fox News.

O poză cu Trump a stârnit o dezbatere virală

Cunoscut pentru coafura sa blond-roșcată caracteristică, Donald Trump a fost fotografiat sosind la Aeroportul Municipal Morristown cu ceea ce părea a fi un aspect vizibil mai închis la culoare, mai brunet - provocând un val de reacții pe rețelele de socializare.

„Trump care a devenit brunet cu siguranță nu era pe cardul meu de bingo din 2026”, a scris un utilizator pe X.

„Acesta era Donald Trump ieri în timp ce pleca spre New Jersey pentru weekend! Uitați-vă la aspectul părului lui! Își face o nouă culoare de păr?”, a scris un alt utilizator.

„Se pare că șatenul este noul blond...”, a adăugat un al treilea utilizator.

„Trump este acum brunet!”, se putea citi într-o altă postare.

Trump avion New Jersey

Trump avion New Jersey / foto: captura video

Problema perucii

Fotografiile distribuite pe Instagram de Michael Solakiewicz îl arătau pe Trump jucând golf sâmbătă, purtând o pălărie roșie care îi acoperea cea mai mare parte a părului, ceea ce făcea dificil de spus dacă aspectul mai închis la culoare a rămas.

Speculațiile online vin la doar câteva zile după ce Trump a respins acuzațiile conform cărora ar purta perucă, invocând un miting de campanie din 2024, în Ohio, cu vânt, potrivit The Hill.

„Nu port perucă. Dar în noaptea aceea, au aflat că nu purtam perucă pentru că, dacă purtai perucă, nu o purtai prea mult timp pe cap”, a declarat Trump miercuri.

Trump Golf

Trump Golf / foto: Instagram

Trump și-a schimbat la un moment dat coafura

Trump a făcut rareori schimbări vizibile în aspectul său în timpul mandatului.

În 2019, el a stârnit speculații similare după ce a apărut cu ceea ce părea a fi o coafură dată pe spate în timpul unei vizite surpriză la o biserică din Virginia.

Această coafură a fost de scurtă durată. Președintele SUA a vorbit cu reporterii mai târziu în aceași zi, purtând coafura sa obișnuită.

Casa Albă nu a putut fi contactată imediat de Fox News pentru comentarii.

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