Economie

Războiul împotriva banilor în numerar ia sfârșit. Lege pentru acceptarea tranzacțiilor cu cash în SUA

Comentează știrea
Războiul împotriva banilor în numerar ia sfârșit. Lege pentru acceptarea tranzacțiilor cu cash în SUA
Din cuprinsul articolului

O nouă „lege a numerarului”, aflată în dezbatere în statul american Ohio, ar putea obliga companii precum Walmart și Costco, dar și instituțiile bugetare, să accepte plățile tradiționale, cu bani în numerar, potrivit Fox News. Legea nouă ar obliga companiile și instituțiile să ofere cel puțin o casierie care acceptă numerar.

Lege pentru reintroducerea plăților în numerar

Locuitorii din Ohio ar putea face cumpărături ca în 1999, dacă legislatorii sstatali vor adopta proiectul de lege „Cash”, care ar obliga companiile și birourile guvernamentale să accepte numerar pentru plăți de până la 500 de dolari.

Proiectul de lege ar obliga companiile și entitățile guvernamentale să ofere cel puțin o casierie care acceptă numerar. În plus, le interzice să perceapă un preț mai mare de la cei care utilizează numerar pentru o tranzacție decât de la cei care utilizează alte metode de plată.

„Numerarul este baza afacerilor în SUA”

„Este simplu, numerarul este baza afacerilor în America. Contribuabilii noștri ar trebui să aibă întotdeauna posibilitatea de a utiliza numerar în viața de zi cu zi”, a declarat reprezentantul statului Ohio, David Thomas (Republican din Jefferson), care a introdus proiectul de lege 554 al Camerei Reprezentanților.

Comercianţii care refuză clienților înlocuirea produselor defecte, amendați. Nicuşor Dan a promulgat legea
Comercianţii care refuză clienților înlocuirea produselor defecte, amendați. Nicuşor Dan a promulgat legea
Steve Witkoff, atacat extrem de dur din Ucraina. E acuzat că-i marginalizează pe oficialii pro-Ucraina
Steve Witkoff, atacat extrem de dur din Ucraina. E acuzat că-i marginalizează pe oficialii pro-Ucraina

„Aud de la locuitori care s-ar putea să nu aibă încredere în opțiunile de plată virtuale sau pur și simplu preferă să utilizeze numerar fizic. Acest proiect de lege echilibrează nevoile guvernului și ale afacerilor de a fi eficiente cu capacitatea de a se baza în continuare pe moneda fizică”, a adăugat Thomas.

Dolari

Dolari. Sursă foto: Unsplash

Cum îi va afecta legea reintroducerii plăților în numerar pe comercianți

Pe măsură ce comercianții cu amănuntul, precum Target, Walmart și Costco, se orientează către metode de autoservire care adesea nu acceptă numerar, acest lucru ar putea însemna unele schimbări majore în strategia lor.

Cu toate acestea, schimbarea nu înseamnă neapărat angajarea de mai mulți casieri, deoarece proiectul de lege prevede că punctul de vânzare cu numerar poate fi „automatizat sau operat de o persoană”.

Proiectul de lege al lui David Thomas este similar cu un alt proiect introdus de senatorii John Fetterman, Democrat din Pennsylvania, și Kevan Cramer, Republican din Carolina de Nord, cunoscute sub numele de „Legea privind alegerea plății” din 2025.

Proiectul lor de lege ar impune, de asemenea, companiilor să accepte numerar și le-ar interzice să perceapă un preț mai mare celor care aleg să plătească cu cash.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:14 - Cifre șocante despre femicidele din Franța. Mii de oameni au ieșit să protesteze
17:05 - Superliga. CFR Cluj - Rapid, ora 20.30. Oaspeții vor să-și conserve poziția de lideri
16:55 - Suspectul crimei din Mioveni, prins în câteva ore. Unde se ascundea și ce l-a dat de gol
16:44 - Tragedie pentru fanii Wake Forest și NBA. A murit la doar 54 de ani
16:34 - Slovenii, la urne pentru cea mai controversată lege a deceniului
16:22 - Comercianţii care refuză clienților înlocuirea produselor defecte, amendați. Nicuşor Dan a promulgat legea

HAI România!

Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”

Proiecte speciale