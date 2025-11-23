Războiul împotriva banilor în numerar ia sfârșit. Lege pentru acceptarea tranzacțiilor cu cash în SUA

O nouă „lege a numerarului”, aflată în dezbatere în statul american Ohio, ar putea obliga companii precum Walmart și Costco, dar și instituțiile bugetare, să accepte plățile tradiționale, cu bani în numerar, potrivit Fox News. Legea nouă ar obliga companiile și instituțiile să ofere cel puțin o casierie care acceptă numerar.

Locuitorii din Ohio ar putea face cumpărături ca în 1999, dacă legislatorii sstatali vor adopta proiectul de lege „Cash”, care ar obliga companiile și birourile guvernamentale să accepte numerar pentru plăți de până la 500 de dolari.

Proiectul de lege ar obliga companiile și entitățile guvernamentale să ofere cel puțin o casierie care acceptă numerar. În plus, le interzice să perceapă un preț mai mare de la cei care utilizează numerar pentru o tranzacție decât de la cei care utilizează alte metode de plată.

„Este simplu, numerarul este baza afacerilor în America. Contribuabilii noștri ar trebui să aibă întotdeauna posibilitatea de a utiliza numerar în viața de zi cu zi”, a declarat reprezentantul statului Ohio, David Thomas (Republican din Jefferson), care a introdus proiectul de lege 554 al Camerei Reprezentanților.

„Aud de la locuitori care s-ar putea să nu aibă încredere în opțiunile de plată virtuale sau pur și simplu preferă să utilizeze numerar fizic. Acest proiect de lege echilibrează nevoile guvernului și ale afacerilor de a fi eficiente cu capacitatea de a se baza în continuare pe moneda fizică”, a adăugat Thomas.

Pe măsură ce comercianții cu amănuntul, precum Target, Walmart și Costco, se orientează către metode de autoservire care adesea nu acceptă numerar, acest lucru ar putea însemna unele schimbări majore în strategia lor.

Cu toate acestea, schimbarea nu înseamnă neapărat angajarea de mai mulți casieri, deoarece proiectul de lege prevede că punctul de vânzare cu numerar poate fi „automatizat sau operat de o persoană”.

Proiectul de lege al lui David Thomas este similar cu un alt proiect introdus de senatorii John Fetterman, Democrat din Pennsylvania, și Kevan Cramer, Republican din Carolina de Nord, cunoscute sub numele de „Legea privind alegerea plății” din 2025.

Proiectul lor de lege ar impune, de asemenea, companiilor să accepte numerar și le-ar interzice să perceapă un preț mai mare celor care aleg să plătească cu cash.