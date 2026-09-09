Astăzi, de la ora 12.00, vom discuta în podcastul Hai România despre calculul secret al lui Serghei Lavrov în privința României. Cu Ștefan Popescu și Romeo Couți. Invocarea cazului Călin Georgescu de către Serghei Lavrov poate fi citită ca o încercare de a resuscita tema alegerilor anulate și de a-i prelungi viața politică.

Mesajul oferă celor care contestă anularea un argument cu vizibilitate internațională: un oficial străin susține că un candidat favorabil „intereselor naționale ale României” ar fi fost eliminat pentru că nu urma ordinele Bruxellesului. Pentru publicul românesc, un asemenea mesaj poate reactiva sentimentul de nedreptate, neîncrederea în instituții și ostilitatea față de UE.

Lauda adresată implicit lui Georgescu îi poate oferi acestuia o nouă ocazie de a reveni în centrul discuției publice. Dar contextul intervenției sugerează și o miză pentru publicul rus. Lavrov a invocat România în timp ce acuza UE că pregătește observatori care ar urmări în secret alegerile pentru Duma de Stat.

Exemplul românesc îi servește astfel la contestarea credibilității democratice a Bruxellesului și, posibil, la discreditarea anticipată a criticilor europene privind scrutinul rusesc. O altă funcție posibilă este consolidarea opoziției dintre „interesul național” și apartenența europeană: sugestia că un politician poate apăra România doar dacă se împotrivește Bruxellesului. Resuscitarea controversei este, așadar, o ipoteză plauzibilă pentru efectul urmărit în România.

Cazul Georgescu îi permite lui Lavrov să readucă în circulație o acuzație simplă: instituțiile europene ar accepta democrația numai când rezultatul le convine. Voi ce credeți? 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.