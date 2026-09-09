HAI România! Încă un „premier”, încă o prosteală ca ei să rămână pe funcţii







Aşa fi vrut să pun titlul celebrul vers din poezia lui Adrian Păunescu „Totuşi, iubirea”: „Adio, adică rămâi”! Dar m-am gândit să nu întinez celebra poezie cu muzeria politicii din zilele noastre. Aşa că am renunţat. O dată cu nominalizarea unui nou „premier”, în persoana domnului Luca Niculescu, o bănuială mi s-a transformat în convingere.

Anume că tot acest bâlci, toată această alba- neagra cu uite premierul, nu e premierul nu este decât un joc pentru prostit alegătorii, la care iau parte toţi oliticenii pro- europeni. Un joc de glezne care a fost pus la cale cu mult înainte de moţiunea de cenzură.