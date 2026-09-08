Silviu Predoiu și Doina Gradea au opinii nuanțate despre posibilitatea ca Luca Niculescu să devină prim-ministru, într-o discuție despre profilul de care ar avea nevoie România în actualul context politic.

Fostul director al Serviciului de Informații Externe consideră că Luca Niculescu este un profesionist respectabil, dar nu îl vede drept omul potrivit pentru funcția de premier, în timp ce Doina Gradea apreciază că acesta ar putea fi o variantă mai bună decât alte nume vehiculate, dar atrage atenția asupra lipsei unui partid sau a unei coaliții care să îl susțină.

Invitat în podcastul „Hai România”, Silviu Predoiu a vorbit despre posibilitatea ca Luca Niculescu să fie desemnat premier și a subliniat că formarea unei majorități parlamentare nu depinde în mod direct de calitățile candidatului, ci de negocierile politice purtate în jurul acestuia.

„L-am cunoscut pe domnul Luca Niculescu și am tot respectul pentru pregătirea dumnealui intelectuală, pentru politețea, pentru eleganța dumnealui”, a spus Predoiu.

Fostul șef al SIE consideră însă că actuala situație politică și internațională impune un premier cu un profil diferit, capabil să ia decizii ferme și să ofere o direcție clară.

„Nu cred că eu exprim această poziție, nu cred că îl recomandă ceva cu adevărat pentru poziția de prim-ministru. Sunt timpuri... Când prim-ministru poate să fie oricine și sunt timpuri când ai nevoie de un prim-ministru puternic, hotărât, cu claritate, cu viziune, capabil să țină în mână direcția”, a afirmat Predoiu.

El a apreciat parcursul profesional al lui Niculescu, de la jurnalism la diplomație, dar a sugerat că această evoluție nu reprezintă neapărat un argument pentru funcția de premier.

Doina Gradea a avut o perspectivă ceva mai favorabilă. Ea a susținut că Niculescu ar putea fi „mai bun decât alții” în actualul context european și internațional, însă principala problemă ar fi lipsa unei susțineri politice solide.

„Cred că e mai bun decât alții Luca Niculescu în acest moment, în acest context european-mondial”, a spus Gradea.

Ea a atras însă atenția că Niculescu nu este membru al unui partid și nu beneficiază de sprijinul unei coaliții politice, ceea ce i-ar putea face mandatul extrem de vulnerabil.

„Dar riscul cel mare este că Luca Niculescu nu are un partid în spate, nu are o coaliție în spate, nu este membru de partid și îl vor debarca oricând nu le convine”, a afirmat Doina Gradea.

În concluzie, cei doi interlocutori au apreciat calitățile personale și profesionale ale lui Luca Niculescu, dar au pus sub semnul întrebării compatibilitatea acestuia cu funcția de premier într-o perioadă în care România ar avea nevoie, în opinia lor, de un guvern cu o susținere politică puternică.