HAI România! Ursula von der Leyen vrea să joace banii cetățenilor europeni la bursă







Banii nu vor fi luați chiar cu japca Practic, inițiativa urmărește transformarea Europei dintr-o cultură a depozitelor bancare cu randamente mici într-o cultură a investițiilor active pe piața de capital, similară modelului din Statele Unite. Planul îi va împinge pe cetățeni către investiții în țările UE și va stimula concurența dintre bănci.

Dar! Dar mută riscul de piață direct asupra populației, care pierde garanția bancară clasică pentru aceste fonduri. Liniștitul titular al unui depozit bancar va fi îmbrâncit către condiția riscantă a unui jucător pe bursă. Cum adică, vor fi luați cu japca banii deținuți în bănci de către cetățenii europeni? Nu, nu chiar cu japca.

Nimeni nu ar lua banii direct din contul dumneavoastră bancar actual pentru a-i muta pe bursă. Totuși, presa de specialitate și analiștii avertizează că direcționarea se va face prin metode indirecte de stimulare, descurajare și modificări legislative, proces numit în economie „represiune financiară”.