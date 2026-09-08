Consultanța politică - o afacere cu multe zerouri și transparență zero!

Consultanța politică este una dintre cele mai bine plătite și cele mai puțin transparente industrii din România. La alegerile prezidențiale din 2025 competitorii au declarat cheltuieli de peste 133 de milioane de lei, aproape jumătate mergând în online, iar doar într-o singură lună partidele au raportat 10 milioane de lei plătiți pentru consultanță politică din banii de subvenție.

Se știe lunar cât se cheltuie. Nu se știe niciodată cine încasează. În paralel, mediul de afaceri trăiește de patru luni fără un guvern cu puteri depline, cu agențiile de rating care întreabă mai mult despre situația politică decât despre execuția bugetară. Comunicarea instituțională nu mai este o problemă de imagine, ci o linie de cost: firmele află despre modificări fiscale din declarații de televiziune, consultarea publică rămâne adesea o formalitate, iar lobby-ul, deși practicat masiv, nu are nici astăzi o lege care să-l reglementeze în România.

Discutăm despre business-ul din spatele comunicării politice, despre cum se gestionează o criză de imagine într-o companie, despre de ce statul român comunică prost cu antreprenorii și despre granița, mereu neclară, dintre reprezentarea legitimă a intereselor și traficul de influență. Interlocutor: Sarmiza Andronic, consultant politic, doctor în Științe Politice, formator al Institutului Național de Administrație #PicaturaDeBusiness #SarmizaAndronic #ConsultantaPolitica #ComunicareDeCriza #Lobby #MediulDeAfaceri #EconomieRomaneasca #CrizaPolitica #ComunicarePublica #Antreprenoriat #Business #Romania #Politica #Transparenta #EVZ