Trump: Putin ar vrea să încheie un acord

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că a avut o conversație „excelentă” cu președintele rus Vladimir Putin, la începutul săptămânii, și că liderul de la Kremlin dorește să încheie un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit Reuters.

Trump s-a declarat destul de optimist cu privire la șansele de încheiere a războiului din Ucraina, dar spune că problema cea mare este relația dintre Putin și Zelenski.

„El dorește să încheie un acord, iar dacă (președintele ucrainean Volodimir) Zelenski dorește să încheie un acord, ar fi foarte frumos”, a declarat Trump reporterilor înainte de a se îmbarca în Air Force One în drum spre Dallas pentru Convenția Națională Republicană.

Trump a vorbit la telefon cu Putin marți, la scurt timp după ce trimișii speciali ai SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner, s-au întors dintr-o călătorie diplomatică prin Moscova și Kiev.

Cei doi, care sunt responsabili de majoritatea negocierilor de pace majore pentru SUA, au discutat despre potențiale propuneri pentru a pune capăt războiului.

Luna trecută, directorul Agenției Centrale de Informații, John Ratcliffe, s-a întâlnit cu oficiali din serviciile de informații la Moscova, în parte pentru a-i încuraja pe oficialii ruși să pună capăt invaziei.

În ciuda acestor eforturi și a declarațiilor lui Trump, oficialii din serviciile de informații din SUA, Ucraina și din Europa continuă să se îndoiască de faptul că președintele rus Vladimir Putin este serios interesat să pună capăt războiului său în desfășurare, aflat acum la al patrulea an.

„Problema este reprezentată de doi oameni care se urăsc reciproc”, a declarat Trump reporterilor, referindu-se la Putin și Zelenski.

„Cred că, mai mult decât orice altceva, este vorba de doi oameni care se urăsc reciproc.”