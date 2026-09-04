O fabrică Coca-Cola din apropierea orașului Brovary, situat la est de Kiev, a fost avariată joi în urma unui atac cu drone rusești. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul și a susținut că lovirea obiectivului reprezintă un mesaj adresat Statelor Unite, potrviti TVPWorld.

Imagini publicate după atac surprind intervenția pompierilor în zona fabricii, în timp ce un nor dens de fum se ridică deasupra instalațiilor și a terenurilor din apropiere. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, informații complete privind valoarea sau amploarea pagubelor.

Angajații unității nu au fost răniți. Andy Hunder, președintele Camerei Americane de Comerț din Ucraina, a transmis că personalul companiei este în siguranță și că situația este analizată împreună cu autoritățile competente.

„Compania lucrează împreună cu autoritățile relevante pentru a evalua situația. Asigurarea siguranței și bunăstării oamenilor rămâne prioritatea principală”, a declarat Hunder.

Zelenski a vorbit despre incident în mesajul său video transmis joi seară. Potrivit președintelui ucrainean, fabrica a fost lovită de o dronă de tip Shahed, categorie de aparate fără pilot folosită frecvent de forțele ruse în atacurile asupra Ucrainei.

Liderul de la Kiev a legat atacul de relația dintre Coca-Cola și Statele Unite și a afirmat că Moscova nu putea ignora caracterul american al companiei.

„Este un semnal clar al Rusiei pentru America. Rușii nu pot să nu știe că aceasta este o facilitate americană”, a declarat Zelenski.

Atacul are loc într-o perioadă în care Rusia continuă să utilizeze drone și rachete împotriva unor obiective din Ucraina. Dronele Shahed au fost folosite în mod repetat pentru lovituri asupra unor orașe și infrastructuri.

În cazul fabricii Coca-Cola, evaluarea pagubelor este încă în desfășurare. Nu au fost raportate victime în rândul angajaților, iar compania colaborează cu autoritățile ucrainene pentru stabilirea consecințelor atacului.