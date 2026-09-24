Circulație suspendată la frontiera cu Ucraina după alerta cu drone

Autoritățile ucrainene au suspendat joi, 24 septembrie 2026, de la ora 08:00, circulația în ambele sensuri la frontiera cu Ucraina, prin punctul de trecere Diakivti, corespondentul PTF Racovăț din județul Botoșani, după semnalarea unor amenințări cu drone în spațiul aerian al Ucrainei. Aproximativ 15 autoturisme se află în zona de control și așteptare pe sensul de ieșire din România a anunțat Poliția de Frontieră Română.

Poliția de Frontieră Română a anunțat că măsura a fost luată temporar de autoritățile ucrainene din motive de siguranță. Suspendarea vizează atât intrarea, cât și ieșirea prin punctul Diakivti, aflat în corespondență cu Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț. La momentul anunțului, aproximativ 15 autoturisme se aflau pe sensul de ieșire din România, în zona destinată controlului și așteptării.

Polițiștii de frontieră români îi informează direct pe cei care se află la PTF Racovăț despre suspendarea temporară a traficului. Persoanele care intenționează să treacă frontiera cu Ucraina prin acest punct sunt sfătuite să folosească alte puncte de trecere deschise traficului internațional din zonă.

O altă variantă recomandată este amânarea călătoriei până când activitatea va putea fi reluată în condiții de siguranță.

Măsura a fost luată după ce în spațiul aerian al Ucrainei au fost semnalate amenințări cu drone.

Suspendarea traficului la frontieră are loc în aceeași dimineață în care o dronă a pătruns în spațiul aerian al României prin nordul județului Botoșani.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în urma incidentului, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din județele Suceava și Botoșani. Ulterior, MApN a anunțat că drona s-a prăbușit în apropierea localității Solca, din județul Suceava.

Incidentul a determinat activarea procedurilor de monitorizare și avertizare în zona de nord a țării.

Tot joi dimineață au fost detectate drone în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

În urma detectării acestora, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

Astfel, în cursul dimineții au fost înregistrate mai multe incidente legate de activitatea dronelor în apropierea graniței României cu Ucraina, în timp ce traficul prin punctul Diakivti/Racovăț a fost suspendat temporar din motive de siguranță.