Sarmiza Andronic, nemulțumită de purtătorii de cuvânt

Sarmiza Andronic a criticat modul în care este înțeles și exercitat, în prezent, rolul purtătorului de cuvânt în instituțiile publice din România. În opinia sa, această funcție nu ar trebui confundată cu cea de consilier personal de imagine al unui demnitar, iar responsabilitatea principală a purtătorului de cuvânt este să informeze corect presa și opinia publică.

Invitată într-o discuție cu Radu Preda, Sarmiza Andronic a explicat că una dintre principalele probleme este confuzia dintre instituție și liderul acesteia.

„Purtătorul de cuvânt este interfața între instituție și jurnaliști și opinia publică, numai că el informează. El pur și simplu dă informații, asta este instituția purtătorului de cuvânt”, a spus ea.

Andronic consideră că liderul unei instituții trebuie să fie un „purtător de mesaj”, în timp ce purtătorul de cuvânt are o misiune distinctă. Ea susține că, în multe cazuri, reprezentanții instituțiilor ajung să se comporte mai degrabă ca apărători ai demnitarului decât ca profesioniști responsabili de comunicare.

„Astăzi, în instituțiile publice, cei care sunt purtători de cuvânt se țin cu dinții de lider. Au sentimentul că trebuie să-l apere pe lider. Nu, purtătorul de cuvânt informează, punct”, a afirmat Sarmiza Andronic.

Aceasta a subliniat că purtătorul de cuvânt nu ar trebui să încerce să justifice greșelile de comunicare ale unui ministru sau ale unui alt demnitar.

„Nu vreau să văd purtători de cuvânt care încearcă să explice sau să ia apărarea unui ministru care a greșit în comunicare. Nu este datoria lui să facă asta. Datoria lui este să răspundă la întrebări”, a explicat ea.

În aceeași discuție, Radu Preda a remarcat că, în practică, purtătorii de cuvânt ajung adesea să fie doar mediatori între demnitari și jurnaliști, în loc să își asume efectiv comunicarea publică.

Sarmiza Andronic a atras atenția și asupra relației dintre lider și echipa de comunicare. În opinia sa, un ministru ar trebui să discute cu purtătorul de cuvânt despre mesajele care trebuie transmise, mai ales în situații de criză, și să trateze presa cu respect.

„Hotărăsc împreună ce se spune și purtătorul de cuvânt transmite informația în așa fel, o gestionează în așa fel, încât și dacă nu știe, trebuie să știe ceva”, a spus ea.

Sarmiza Andronic a concluzionat că, în România, rolul purtătorului de cuvânt este adesea redus la executarea unor indicații venite de la lider, situație care afectează profesionalizarea comunicării publice.

„Cam așa se întâmplă lucrurile în România astăzi”, a afirmat ea.