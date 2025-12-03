Nicușor Dan a explicat procedura pentru numirea noului ministru al Apărării

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că desemnarea noului ministru al Apărării aparține USR, conform protocolului de coaliție. Șeful statului afirmă că formațiunea l-a consultat anterior la numirile de miniștri și se așteaptă ca procedura să fie respectată și acum. Președintele a comentat și intensitatea dezbaterilor publice privind motivele demisiei lui Ionuț Moșteanu, precum și situația interimatului din cadrul ministerului.

Președintele Nicușor Dan a oferit miercuri clarificări privind procedura de desemnare a unui nou ministru al Apărării, după ce Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia. Șeful statului a precizat că, potrivit protocolului de coaliție, responsabilitatea pentru această numire aparține formațiunii USR.

„Pentru moment, decizia este la USR, conform protocolului de coaliție. Ei m-au consultat cu privire la numirile de miniștri, înainte, și mă aştept să o facă şi acum”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a precizat că a discutat cu Ionuț Moșteanu înainte ca acesta să anunțe public demisia. Condițiile deciziei au fost prezentate ca aparținând exclusiv ministrului.

Potrivit președintelui, Moșteanu a fost informat că decizia îi aparține și că procedura politică și administrativă se va derula conform regulilor stabilite în cadrul coaliției.

În intervenția de miercuri, șeful statului a făcut o referire generală la modul în care faptele sunt dezbătute în spațiul public.

„Ca observaţie generală, intensitatea cu care în spaţiul public se blamează diferite fapte nu este niciodată proporţională cu faptele”, a afirmat președintele.

Declarația nu a vizat o situație concretă, ci dinamica generală a dezbaterilor publice, în care reacțiile mediatice, politice sau sociale pot avea intensități diferite în funcție de context, nu neapărat de gravitatea faptelor analizate.

Președintele a fost întrebat dacă eventualele probleme semnalate în CV-ul lui Ionuț Moșteanu ar fi trebuit să ducă la demisie. În răspunsul său, șeful statului a făcut o comparație cu alte situații publice pe care le-a semnalat în ultimii ani.

„Eu am spus, printre altele, că eu, ca persoană fizică, spun de vreo 5 ani de zile că prin PUZ-urile de sector de la Bucureşti s-au favorizat persoane fizice şi juridice cu sute de milioane sau chiar miliarde de euro. Cred că sute de milioane de euro e mai corupt decât o diplomă. Şi totuşi, în spaţiu public, ceea ce am spus eu, nu e deloc aşa de inflamat cum a fost”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a comentat și situația Ministerului Apărării în perioada de după demisia lui Ionuț Moșteanu. Acesta a afirmat că, în ciuda plecării ministrului, instituția rămâne funcțională.

Potrivit afirmațiilor sale, atribuțiile sunt preluate temporar de un ministru responsabil, iar activitatea ministerului nu este afectată de lipsa titularului portofoliului.

„Este un ministru responsabil care se ocupă”, a spus șeful statului.

A oferit și un exemplu din activitatea recentă, pentru a descrie modul în care ministerul continuă să funcționeze în această perioadă de tranziție.

„Chiar am avut o discuţie pe o poziţie pe care România a să o aibă în structurile europeane, pe o chestiune precisă, o poziţie pe economie şi mi s-a spus că ministrul este la apărare pentru că chiar se ocupă de... Nu, nu e niciun pericol. Se mai întâmplă, în democraţie, miniştrii să plece, 10 zile, 15 zile”, a precizat președintele.