Sport

Barcelona a făcut spectacol cu Alaves și a revenit pe primul loc în La Liga

Barcelona a făcut spectacol cu Alaves și a revenit pe primul loc în La Liga
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Din cuprinsul articolului

Catalanii s-au impus cu 6-1 pe teren propriu, în etapa a 11-a din campionatul Spaniei. Raphinha și Lamine Yamal au reușit câte o dublă, iar echipa pregătită de Hansi Flick a ajuns la 30 de puncte.

FC Barcelona - Deportivo Alaves, 6-1

FC Barcelona a obținut sâmbătă seara o victorie categorică în fața formației Deportivo Alaves, pe Camp Nou. Catalanii au controlat partida și au marcat de șase ori, într-un meci în care și-au construit un avantaj confortabil încă din prima repriză.

Gazdele au deschis scorul în minutul 8, prin Raphinha, care a finalizat după o pasă decisivă oferită de Fermin Lopez. Acesta din urmă a devenit apoi marcator: în minutul 23, a înscris golul de 2-0 și a mărit diferența pentru echipa lui Flick.

Barcelona avea 4-0 la pauză

Barcelona a continuat să atace, iar cei doi jucători au colaborat din nou în minutul 41.

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Fermin Lopez a oferit assistul, iar Raphinha a reușit dubla, ducând scorul la 3-0.

Barcelona

Barcelona / foto: FB

În primul minut al prelungirilor din prima repriză, Lamine Yamal a punctat și el, astfel că formația catalană a intrat la vestiare cu un avantaj de patru goluri.

Deportivo a dat golul de onoare în minutul 84

După pauză, Barcelona nu a redus ritmul. Lamine Yamal a înscris pentru a doua oară în minutul 64, ducând scorul la 5-0. Al șaselea gol al gazdelor a venit în minutul 81, când Gordon a trecut și el pe lista marcatorilor.

Deportivo Alaves a reușit să înscrie golul de onoare trei minute mai târziu. Mariano Diaz, intrat pe parcursul partidei, a punctat în minutul 84 și a stabilit scorul final: Barcelona – Alaves 6-1.

Victoria le-a adus catalanilor trei puncte importante în lupta pentru prima poziție. Echipa lui Hansi Flick a ajuns la 30 de puncte și a depășit-o pe Atletico Madrid, revenind în fruntea clasamentului din La Liga. Alaves rămâne cu 12 puncte și ocupă locul al zecelea.

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