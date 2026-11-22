Un student britanic în vârstă de 30 de ani încearcă să blocheze extrădarea în Suedia, unde este acuzat de viol, susținând prin intermediul avocaților că transferul i-ar putea încălca drepturile fundamentale din cauza supraaglomerării penitenciarelor suedeze, potrivit Daily Express. Ciaran Quigley a fost deja vizat de o decizie de extrădare, însă a contestat-o în instanță, după ce un judecător britanic a aprobat predarea sa autorităților suedeze.

Quigley este acuzat de un presupus atac sexual comis în noiembrie anul trecut, la locuința victimei din Göteborg. Procurorii suedezi susțin că acesta i-ar fi legat mâinile femeii la spate și ar fi imobilizat-o în timpul agresiunii. De asemenea, ar fi apucat-o de gât și ar fi ignorat rugămințile acesteia de a se opri. Britanicul a părăsit Suedia în ziua următoare presupusului incident.

Potrivit publicației Daily Express, apărarea lui Quigley a susținut în fața instanței că extrădarea în Suedia ar putea încălca drepturile clientului său. Avocații au prezentat un raport care evidențiază o problemă semnificativă de supraaglomerare în penitenciarele suedeze.

Argumentul a fost analizat în cadrul procedurii de extrădare de la Westminster Magistrates' Court. Judecătoarea Caroline Jackson a respins însă perspectiva potrivit căreia aceste argumente ar trebui să prevaleze în fața gravității acuzațiilor și a interesului ca dosarul să fie judecat.

„Infracțiunea de care este acuzat (Quigley) este un viol violent, iar interesul determinat de procesul judiciar este copleșitor”, a declarat judecătoarea, potrivit relatării publicației britanice.

Ciaran Quigley, care lucrează într-un restaurant din Kent și studiază ingineria software la Universitatea din Greenwich, a negat acuzațiile în timpul audierii privind extrădarea. El le-a descris drept „foarte șocante”.

Decizia de extrădare a fost pronunțată în luna iulie, însă studentul a depus ulterior apel prin intermediul avocaților săi. În cazul în care va fi găsit vinovat în Suedia, acesta riscă o pedeapsă de până la șase ani de închisoare.

Quigley a fost arestat în februarie, în fața locuinței sale din Gillingham, Kent, de către ofițeri ai National Extradition Unit. Cu o lună înainte, instanța din Göteborg organizase o audiere în lipsa sa și emisese un mandat de arestare. În cazul extrădării, britanicul ar urma să fie ținut în custodie până la proces.

Mandatul emis de instanța din Göteborg prevede anumite restricții privind condițiile în care Quigley ar urma să fie deținut în așteptarea procesului. Potrivit documentului citat de Daily Express, acesta nu ar putea fi plasat împreună cu alți deținuți, nu ar putea primi vizitatori, nu ar putea comunica electronic cu alte persoane și nici trimite sau primi corespondență.

În luna mai, autoritățile suedeze au refuzat o solicitare prin care Quigley ar fi urmat să fie intervievat de polițiști în Marea Britanie sau prin videoconferință cu ofițeri din Göteborg.

În prezent, acesta se află în libertate pe cauțiune, în valoare de 5.000 de lire sterline, și trebuie să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare. Condițiile impuse includ și o restricție de circulație pe timpul nopții, obligația de a rămâne la domiciliu în intervalul stabilit și interdicția de a solicita documente de călătorie internaționale.

Britanicul mai are o condamnare în Marea Britanie, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, în iulie 2024. Atunci, a primit o amendă și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 18 luni.