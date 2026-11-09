Jurnalistul Mirel Curea intervine în controversa declanșată de acuzațiile de abuz din mediul teatral și critică public o declarație făcută de regizorul Andrei Șerban despre scandalul din jurul lui Felix Alexa.

Într-o postare pe Facebook, Mirel Curea contestă modul în care Andrei Șerban interpretează prezumția de nevinovăție și susține că formularea acestuia contrazice principiile fundamentale ale dreptului.

Disputa a pornit de la îndemnul adresat de Andrei Șerban regizorului Felix Alexa, potrivit căruia prezumția de nevinovăție trebuie respectată, dar persoana acuzată are și obligația de a-și susține și dovedi nevinovăția.

Mirel Curea consideră că această afirmație conține o contradicție logică, întrucât prezumția de nevinovăție presupune tocmai faptul că persoana acuzată nu trebuie să demonstreze că nu a comis fapta.

„O nevinovăție nu trebuie dovedită, ea se prezumă, cea care trebuie dovedită este vinovăția”, a scris jurnalistul.

Acesta explică faptul că obligația de a prezenta probe revine celui care formulează acuzația, iar persoana acuzată are dreptul de a nu face declarații, fără ca tăcerea sa să poată fi interpretată în defavoarea ei.

Curea mai arată că orice îndoială privind vinovăția trebuie interpretată în favoarea persoanei acuzate și avertizează asupra pericolului inversării sarcinii probei.

În argumentația sa, jurnalistul invocă articolul 23 din Constituția României, articolul 4 din Codul de procedură penală și articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

El amintește și conceptul juridic de „probatio diabolica”, referitor la dificultatea sau imposibilitatea de a demonstra un fapt negativ.

În finalul postării, Mirel Curea face o referire la regimurile totalitare, susținând că inversarea sarcinii probei a fost un mecanism folosit în toate aceste sisteme.

Comentariul său apare în contextul dezbaterilor publice privind acuzațiile de comportament abuziv din mediul teatral și reacțiile provocate de susținerea publică a regizorului Felix Alexa.