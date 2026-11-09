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Mirel Curea despre declarațiile lui Andrei Șerban în scandalul Felix Alexa: Nevinovăția nu trebuie dovedită

Mirel Curea despre declarațiile lui Andrei Șerban în scandalul Felix Alexa: Nevinovăția nu trebuie dovedită
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Din cuprinsul articolului

Jurnalistul Mirel Curea intervine în controversa declanșată de acuzațiile de abuz din mediul teatral și critică public o declarație făcută de regizorul Andrei Șerban despre scandalul din jurul lui Felix Alexa.

Mirel Curea despre scandalul Felix Alexa: O nevinovăție nu trebuie dovedită

Într-o postare pe Facebook, Mirel Curea contestă modul în care Andrei Șerban interpretează prezumția de nevinovăție și susține că formularea acestuia contrazice principiile fundamentale ale dreptului.

Disputa a pornit de la îndemnul adresat de Andrei Șerban regizorului Felix Alexa, potrivit căruia prezumția de nevinovăție trebuie respectată, dar persoana acuzată are și obligația de a-și susține și dovedi nevinovăția.

Mirel Curea consideră că această afirmație conține o contradicție logică, întrucât prezumția de nevinovăție presupune tocmai faptul că persoana acuzată nu trebuie să demonstreze că nu a comis fapta.

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„O nevinovăție nu trebuie dovedită, ea se prezumă, cea care trebuie dovedită este vinovăția”, a scris jurnalistul.

„Orice îndoială privind vinovăția trebuie interpretată în favoarea persoanei acuzate”

Acesta explică faptul că obligația de a prezenta probe revine celui care formulează acuzația, iar persoana acuzată are dreptul de a nu face declarații, fără ca tăcerea sa să poată fi interpretată în defavoarea ei.

Curea mai arată că orice îndoială privind vinovăția trebuie interpretată în favoarea persoanei acuzate și avertizează asupra pericolului inversării sarcinii probei.

Felix Alexa

Felix Alexa. Sursă foto: Facebook

În argumentația sa, jurnalistul invocă articolul 23 din Constituția României, articolul 4 din Codul de procedură penală și articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Felix Alexa, acuzat de abuzuri

El amintește și conceptul juridic de „probatio diabolica”, referitor la dificultatea sau imposibilitatea de a demonstra un fapt negativ.

În finalul postării, Mirel Curea face o referire la regimurile totalitare, susținând că inversarea sarcinii probei a fost un mecanism folosit în toate aceste sisteme.

Comentariul său apare în contextul dezbaterilor publice privind acuzațiile de comportament abuziv din mediul teatral și reacțiile provocate de susținerea publică a regizorului Felix Alexa.

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