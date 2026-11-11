Jurnalistul Cornel Mihalache, autorul filmului „Babu-Cazul Gheorghe Ursu”, a adresat o scrisoare deschisă către Andrei Ursu și Rich Hall, pe care o redăm integral, mai jos:

„Și răbdarea are o limită.

De ani de zile ați început un atac asupra celor care se apropie de un alt adevăr în cercetarea evenimentelor din decembrie 1989. Și când ați început asta? Când începea să se cristalizeze rechizitoriul întocmit de Cătălin Ranco Pițu, procuror militar, în care se demonstrează ce scria, de pildă, în 2009, despre ce s-a întâmplat după 22 decembrie în România, fostul prim-ministru Petre Roman, fost președinte al Senatului României, revoluționar și președinte al Institutului Revoluției: „ En realité elles furent une diversion mise en marche par des dirigeants de l’armée confrontés aux dures accusations de participation de l’armée à la repression sanglante de la révolte populaire.” (În realitate acțiunile teroriste au fost o diversiune pusă în mișcare de conducări ai armatei, confruntați cu acuzații dure asupra participării armatei la represiunea sângeroasă a revoltei populare).

Dar voi nu sunteți istorici, voi nu combateți cu documente, cu argumente, voi nu intrați într-o polemică științifică, voi sunteți niște mardeiași ideologici. Pe voi nu vă interesează adevărul, misiunea voastră este să-i umpleți de rahat pe cei care au început să gândească altfel. Să-i minimalizați, să-i faceți securiști, să le închideți gura repetând în neștire „mărturii covârșitoare”... „din documentele CNSAS...”. Cine v-a dat această misiune? Rămâne să vă dumiriți, stimați cititori, poate și după finalul acestei scrisori.

Despre care William Totok scrie în 2025 (la RFI, 7 martie 2025): „După 1990, Radu Theodoru a devenit una dintre cele mai stridente voci negaţioniste din peisajul publicistic neofascist, fiind o prezenţă constantă în reviste ca Europa sau România Mare. Pentru o scurtă perioadă a fost, de altfel, şi membru al Partidului România Mare, ceea ce a fost consemnat şi în Raportul Final al Comisiei Internaţionale pentru studierea Holocaustului din România.

În Raportul amintit se atrage atenţia asupra faptului că Theodoru este singurul autor revizionist din România care face parte din categoria „negaţioniştilor integrali”. Asta, pentru că el neagă Holocaustul în totalitate, considerîndu-l o pură invenţie. Trăsătura principală a publicisticii lui Theodoru este logoreea antisemită, negaţionistă şi maladiv-xenofobă, presărată cu invective redundante, inspirate din literatura rasistă clasică şi cea revizionistă, modernă. Theodoru a fost între primii care au răspîndit teza că Ion Antonescu a fost victima unei conspiraţii evreieşti. Tot aşa şi Nicolae Ceauşescu.”

Iar Rich Hall scrie într-o postare: „De această dată este vorba despre o afirmație destul de ridicolă făcută de Pițu în cea mai recentă carte a sa, Teroriștii din decembrie 1989. Mituri și manipulări... Ceea ce este cu adevărat revelator în legătură cu această acuzație este faptul că ea nu a fost formulată niciodată în mod public și, după cum suntem de acord atât Andrei, cât și eu, nu putea proveni decât dintr-o singură sursă: dosarele fostei Securități. MAI POATE EXISTA VREO ÎNDOIALĂ CU PRIVIRE LA INTERESELE CUI LE SLUJEȘTE CĂTĂLIN RANCO PIȚU?”

(Rich Andrew Hall, adică Roland O. Thomasson, coautor cu Andrei Ursu la cele două cărți manipulatoare despre decembrie 1989 -n.mea)

Dacă nu e ticăloșie, este doar pură prostie. Din reacția asta reiese că nu v-ați scris voi cărțile, și că nici măcar nu le citiți, nici pe ale voastre, nici pe ale altora. Pentru că acest document este preluat din site-ul Fundației Gheorghe Ursu (așa cum scrie și procurorul Pițu în cartea lui), pus acolo chiar de Andrei URSU! După o asemenea manipulare, cine ar mai putea crede o iotă din „miile de mărturii covârșitoare”? Dumneavoastră sunteți Securitatea, Andrei URSU! Dar vă pune Armata să ne atacați josnic și pe mine și pe Cătălin Ranco Pițu, și pe Răzvan Butaru, și pe Adrian Boda! Pentru că suntem un pericol pentru sistemul care a făcut diversiunea politico-militară din decembrie 1989, pe care îl apărați covârșitor!

Cătălin Ranco Pițu (pag. 315-316): „…prin toate scrierile sale, Andrei Ursu pare că este un veritabil avocat al lui Ion Iliescu şi al Armatei (mai precis, este un înverşunat apărător al liderilor MApN – cu toţii filosovietici – care au avut comanda militară în decembrie 1989, atât înainte cât şi după data de 22 decembrie).

De ce? Din obligaţie profesională? Nu ştiu sigur, dar suspiciuni întemeiate am. Mă refer la un document emis de Securitate care a fost postat chiar de Andrei Ursu pe site‑ul Fundaţiei Gheorghe Ursu. Documentul a fost emis la data de 22 octombrie 1985 de Direcţia Cercetări Penale din DSS şi a fost adresat Securităţii Municipiului Bucureşti.

Pentru mine (şi pentru mulţi alţii, cunoscători ai sistemului militar intern) adunarea (ca operaţie aritmetică) dintre un cetăţean român, MApN şi o ţară străină va avea ca rezultat aproape întotdeauna Direcţia de Informaţii a Armatei. Iar dacă acesta este adevărul, se explică tot comportamentul lui Andrei Ursu. Înverşunarea (ura) la adresa Securităţii, absolvirea Armatei de orice responsabilităţi, perseverenţa în acuzarea Securităţii pentru tragediile survenite începând cu seara de 22 decembrie 1989 (în pofida evidenţei), apărarea liderilor MApN din 1989, manipulările specifice serviciilor de informaţii care se regăsesc în Studiul din 2018 şi cărţile ulterioare, totul şi‑ar găsi explicaţia într‑o astfel de paradigmă. Desigur, nu pot să afirm cu certitudine că Andrei Ursu este (sau a fost) colaborator al DIA, dar sunt îndreptăţit să iau în calcul această posibilitate.

Și eu, Cornel Mihalache, îmi doresc acest lucru: analizați, fiecare cu conștiința dumneavoastră. (regizor, – 1996. Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film Documentar Astra Film – Sibiu, Premiul pentru Film Documentar Costinești 1996, selecționat la FIPA, Biarritz, Franța, 1997, Premiul pentru cel mai bun program de televiziune politic, Mediafest 1997)