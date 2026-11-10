Încă un actor pleacă din TNB în scandalul Felix Alexa

Actorul Tudor Cucu-Dumitrescu, care făcea parte din distribuția spectacolului „Mary Stuart”, în regia lui Andrei Șerban, a anunțat că renunță la colaborarea cu Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București.

Decizia vine pe fondul controverselor generate de angajarea regizorului Felix Alexa, acuzat în trecut de hărțuire și șantaj.

„Din cauza felului în care Teatrul Național gestionează această perioadă de criză, am decis să opresc colaborarea și să ies din distribuția spectacolului «Mary Stuart». Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret pe care îl pot face pentru a-mi exprima punctul de vedere în această perioadă de criză”, a scris actorul pe Facebook.

Gestul său vine după ce și actorul Conrad Mericoffer a anunțat că demisionează de la TNB, criticând modul în care sunt gestionate problemele din breaslă.

„Nu am nimic de câștigat din chestia asta, am numai de pierdut. Dar prefer să fac Uber, să mă angajez recepționer decât să exist într-o astfel de lume, într-o astfel de resemnare”, a transmis acesta pe Instagram.

Controversa a generat și o petiție intitulată „Responsabilitatea instituțiilor publice. Petiție privind angajarea regizorului Felix Alexa la TNB și răspunderea instituțională și managerială generată de această decizie”, semnată de peste 2.000 de persoane din lumea teatrului, între care actori, regizori, scenografi și producători.

Semnatarii cer Corpului de control al Ministerului Culturii să verifice procedura de angajare a regizorului, respectarea obligațiilor legale privind prevenirea și combaterea hărțuirii, precum și modul în care managerul instituției, Ada Hausvater, a gestionat situația.

De asemenea, solicită reevaluarea deciziei și comunicarea transparentă a măsurilor luate.

Managerul TNB a justificat colaborarea prin criterii profesionale, afirmând că decizia a fost discutată și agreată de Consiliul artistic, cu rol consultativ. Ada Hausvater a amintit că Felix Alexa a montat 21 de spectacole la Teatrul Național, între 1991 și 2025.

Regizorul urmează să monteze la TNB spectacolul „Tartuffe”, de Molière, în distribuție aflându-se Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Marius Manole și Emilia Popescu.

În 2024, o investigație RISE Project a publicat mărturiile a 14 foști studenți și studente care au relatat experiențe de hărțuire, presiuni și presupus șantaj profesional atribuite lui Felix Alexa în perioada în care acesta activa în mediul universitar. Aceste relatări au fost parte a proiectului jurnalistic „Catedra de Abuz”.