UZPR apără dreptul publicului de a fi informat

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) a luat o poziție fermă în scandalul declanșat de decizia președintelui României, Nicușor Dan, de a-i interzice unui jurnalist accesul la Palatul Cotroceni, sediul Administrației Prezidențiale.

„Fidelă misiunii sale de a apăra dreptul publicului de a fi informat, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) reafirmă dreptul jurnaliștilor de a le adresa autorităților întrebări. Oricât de incomode ar fi uneori acestea, doar așa cetățenii pot afla cum și de ce sunt luate deciziile care îi privesc”, se arată într-un comunicat al uniunii.

Asociația condamnă gestul președintelui de a interzice prezența unui jurnalist la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni.

„De aceea, UZPR consideră inacceptabilă decizia anunțată la Palatul Cotroceni de a- interzice unui jurnalist accesul la viitoarele conferințe de presă ale Președinției.

A-i interzice presei să pună întrebări înseamnă a-i nega dreptul de a exista, iar o astfel de măsură îi privește și pe cetățenii care așteaptă răspunsuri de la cei aflați în funcții publice”, se mai arată în comunicat.

„Nimeni nu este mai presus de lege. Autoritățile au obligația de a acorda acreditări fără discriminare, iar jurnaliștii au, la rândul lor, datoria de a păstra un dialog civilizat, din respect pentru interlocutori și pentru public. De aceea, condamnăm și excesele de orice fel ale unor colegi de breaslă”, mai afirmă UZPR.

„Orice derapaj trebuie, însă, sancționat numai în condițiile și prin procedurile prevăzute de lege. Interdicțiile arbitrare creează un precedent periculos, pentru că fac ca accesul presei să depindă de bunăvoința celor cărora li se cer explicații”, se mai precizează în document.

Cu toate acestea, UZPR reafirmă importanța libertății presei într-o democrație, ca fundament al acesteia și cere autorităților publice ale statului să respecte acest principiu.

Libertatea presei este un principiu fundamental al democrației, care nu poate fi negociat. Le cerem tuturor autorităților publice să respecte acest principiu și să le asigure jurnaliștilor accesul la informațiile de interes public.

Reamintim că la conferința de presă de marți seara, președintele Nicușor Dan i-a spus jurnalistului Ovidiu Vanghele că i-a interzis accesul la Palatul Cotroceni din cauza „injuriilor” pe care i le-a adus și că doar „mila” colegilor săi a făcut posibilă prezența sa la eveniment, după care a refuzat să-i răspundă la întrebare.