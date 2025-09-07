Social Sorin Stanciu, președintele UZPR, a încetat din viață







Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) a anunțat cu profundă tristețe, duminică seară, dispariția neașteptată a lui Sorin Stanciu, președintele organizației și unul dintre cei mai respectați jurnaliști din breaslă.

Reprezentanții Uniunii au transmis că vestea a venit ca un șoc pentru întreaga comunitate jurnalistică din țară și din diaspora, fiind pierdut un om care și-a dedicat întreaga carieră consolidării prestigiului profesiei și apărării valorilor fundamentale ale breslei.

Sorin Stanciu a fost ales în funcția de președinte al UZPR în luna iulie 2024, după o carieră îndelungată în mass-media și un parcurs profesional marcat de implicare, viziune și devotament față de profesia de jurnalist.

De-a lungul timpului, a contribuit decisiv la dezvoltarea și promovarea Uniunii, reușind să crească vizibilitatea organizației și să consolideze legăturile cu presa românească din țară și din diaspora. A militat pentru menținerea UZPR pe coordonatele firești ale unei uniuni de creație și de utilitate publică, dedicată jurnaliștilor și interesului public.

În perioada mandatului său, Sorin Stanciu a susținut implicarea Uniunii într-o serie de manifestări, evenimente și proiecte menite să evidențieze importanța jurnalismului de calitate în societate. Sub conducerea sa, UZPR a consolidat parteneriatele naționale și internaționale, a organizat conferințe și a sprijinit diverse inițiative culturale, profesionale și educaționale.

Crezul său era simplu și puternic: „UZPR suntem noi, toți, egali”. Prin această viziune, Sorin Stanciu a promovat ideea de unitate între filialele Uniunii și a încurajat descentralizarea deciziilor, dând o voce mai puternică jurnaliștilor din toate regiunile țării.

Colegii și colaboratorii îl descriu pe Sorin Stanciu drept un profesionist integru, un jurnalist de calibru și un lider care și-a pus priceperea, energia și timpul în slujba Uniunii. Prin devotamentul său, a reușit să creeze un climat de coeziune și să sprijine membrii UZPR din țară și din străinătate.

Moartea sa lasă un gol profund în rândul presei românești și al celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el.