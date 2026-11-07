Prețuri carburanți, 7 noiembrie. Cât plătesc șoferii pentru un plin de benzină sau motorină

Șoferii din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Constanța plătesc sâmbătă, 7 noiembrie 2026, prețuri apropiate de cele afișate vineri pentru benzină și motorină. Potrivit datelor Peco Online prezentate pentru această zi, cele mai mici tarife la nivel național sunt de 9,69 lei pentru un litru de benzină și 10,69 lei pentru motorină. În Capitală, un plin de 50 de litri de motorină poate costa până la 546 de lei în rețelele analizate.

Prețurile carburanților diferă în funcție de oraș, operator și stația de alimentare. Cele mai mici tarife din România sunt indicate la o benzinărie din județul Mureș, în timp ce în marile centre urbane prețurile minime sunt mai ridicate.

Datele analizate arată diferențe de câțiva bani între principalele rețele de benzinării. În Cluj-Napoca, prețul minim al motorinei este cu un ban sub cel înregistrat vineri.

Cel mai redus preț pentru benzina standard este de 9,69 lei pe litru, la stația Petrolium din localitatea Albești, județul Mureș, aflată pe DN13. Aceeași benzinărie afișează și cel mai mic tarif pentru motorină, de 10,69 lei pe litru.

În cele cinci orașe analizate, Timișoara are cele mai mici prețuri minime la ambele tipuri de carburant. La stația Socar de pe Calea Aradului nr. 107/A, benzina costă 9,85 lei pe litru, iar motorina 10,83 lei.

În București, Iași și Constanța, tarifele minime sunt identice: 9,87 lei pentru benzină și 10,86 lei pentru motorină.

Prețuri minime raportate pentru 7 noiembrie 2026 Oraș Benzină standard Motorină standard București 9,87 lei 10,86 lei Cluj-Napoca 9,87 lei 10,85 lei Iași 9,87 lei 10,86 lei Timișoara 9,85 lei 10,83 lei Constanța 9,87 lei 10,86 lei Prețuri exprimate în lei/litru, conform datelor din materialul-sursă.

În Cluj-Napoca, benzina standard poate fi cumpărată de la 9,87 lei pe litru în stațiile Petrom situate pe strada Oașului, Calea Traian Vuia nr. 141A/B și drumul Cluj-Napoca–Turda.

La Lukoil, Socar și DHR, litrul de benzină este afișat la 9,89 lei. În stațiile MOL, OMV și Rompetrol, prețul ajunge la 9,93 lei, iar la Gazprom este de 10,17 lei. Pentru motorină, cel mai mic tarif din oraș este de 10,85 lei pe litru, disponibil în stațiile DHR de pe strada Plopilor nr. 64 și strada Frunzișului nr. 83.

Prețul minim este cu un ban mai mic decât cel afișat vineri, 6 noiembrie, când motorina pornea de la 10,86 lei pe litru. În celelalte rețele, motorina costă 10,86 lei la Petrom, 10,89 lei la Lukoil și Socar și 10,92 lei la MOL, OMV și Rompetrol. La Gazprom, litrul ajunge la 10,99 lei.

În Iași, stațiile Petrom și Socar afișează unele dintre cele mai mici tarife pentru carburanții standard: 9,87 lei pe litru pentru benzină și 10,86 lei pentru motorină. Aceste prețuri pot fi găsite la Socar de pe strada Nicoriță și Splai Bahlui, precum și în benzinăriile Petrom de pe Calea Chișinăului și Șoseaua Păcurari. La Lukoil, benzina este afișată la 9,89 lei pe litru, iar motorina la 10,89 lei. Aceleași tarife sunt disponibile la stația Socar de pe bulevardul Poitiers nr. 2.

Șoferii care aleg MOL, OMV sau Rompetrol plătesc 9,93 lei pentru un litru de benzină și 10,92 lei pentru motorină. În Constanța, benzina standard pornește de la 9,87 lei pe litru în stațiile Petrom de pe strada Soveja, bulevardul Aurel Vlaicu, Șoseaua Mangaliei, bulevardul Mamaia și bulevardul Tomis. Același tarif este afișat la Socar de pe bulevardul I.C. Brătianu nr. 214.

La Lukoil, litrul de benzină costă 9,89 lei, iar la MOL, OMV și Rompetrol, 9,93 lei. În ceea ce privește motorina, cele mai mici prețuri sunt de 10,86 lei la Petrom și Socar. La Lukoil, tariful este de 10,89 lei, în timp ce MOL, OMV și Rompetrol afișează 10,92 lei pe litru.

În București, benzina standard este comercializată cu prețuri cuprinse între 9,87 și 9,93 lei pe litru în cele șase rețele principale analizate.

Cel mai mic tarif, de 9,87 lei, este disponibil în mai multe stații Petrom din Capitală, inclusiv la următoarele adrese:

Strada Barbu Văcărescu nr. 78;

Șoseaua Virtuții nr. 27;

Șoseaua Mihai Bravu nr. 566;

Calea Vitan nr. 49-55;

Șoseaua Olteniței nr. 253A;

Bulevardul Iuliu Maniu nr. 486.

La același preț pot alimenta și clienții stației Socar de pe strada Vasile Lascăr nr. 141A.

În schimb, benzinăriile Socar de pe bulevardul Theodor Pallady nr. 50 și bulevardul Basarabia nr. 103 afișează un tarif de 9,89 lei pe litru.

Tot 9,89 lei costă benzina standard în stațiile Lukoil, inclusiv în cele situate pe bulevardul Camil Ressu nr. 62F, Șoseaua Alexandriei nr. 199, Calea Rahovei nr. 234, Șoseaua Mihai Bravu nr. 472-474 și Șoseaua Pipera nr. 37-41.

În rețelele MOL, Rompetrol și OMV, litrul de benzină standard este afișat la 9,93 lei.

Printre stațiile care practică acest preț se numără MOL de pe Calea Văcărești nr. 132-134 și bulevardul Decebal nr. 23, Rompetrol de pe Șoseaua Fundeni nr. 21-25 și OMV de pe bulevardul Timișoara nr. 60B.

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare tarif analizat este de șase bani pentru fiecare litru.

La alimentarea unui rezervor de 50 de litri, șoferii pot economisi trei lei dacă aleg o stație cu prețul minim.

Motorina standard costă între 10,86 și 10,92 lei pe litru în principalele rețele de benzinării din București. La Petrom, cel mai mic tarif este de 10,86 lei pe litru, fiind afișat în numeroase stații din Capitală. Printre acestea se află benzinăriile de pe strada Barbu Văcărescu nr. 78, Șoseaua Virtuții nr. 27, Șoseaua Mihai Bravu nr. 566, Calea Vitan nr. 49-55 și bulevardul Iuliu Maniu nr. 486.

Motorina poate fi cumpărată cu același preț și de la Socar, în stația de pe strada Vasile Lascăr nr. 141A. La celelalte două benzinării Socar analizate, situate pe bulevardul Theodor Pallady nr. 50 și bulevardul Basarabia nr. 103, prețul este de 10,89 lei pe litru.

Un tarif identic, de 10,89 lei, este afișat și la Lukoil. Stațiile de pe bulevardul Camil Ressu nr. 62F, Șoseaua Alexandriei nr. 199, Calea Rahovei nr. 234 și Șoseaua Pipera nr. 37-41 se numără printre cele care practică acest preț.

La MOL, Rompetrol și OMV, motorina standard ajunge la 10,92 lei pe litru, cel mai ridicat tarif dintre cele șase rețele monitorizate.

Cât costă un plin de 50 de litri de motorină în București La 10,86 lei/litru - 543 lei La 10,92 lei/litru - 546 lei Diferența este de 3 lei pentru aceeași cantitate de carburant.

Tarifele prezentate sunt orientative și pot suferi modificări în funcție de stație și de momentul actualizării. Prețurile pot fi consultate pe platforma Peco Online, iar înainte de alimentare este recomandată verificarea sumelor afișate la pompă.