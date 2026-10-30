Prețurile la benzină și motorină au rămas relativ stabile în ultimele săptămâni, fără modificări importante la principalele rețele de benzinării. Vineri, 30 octombrie 2026, șoferii din București găsesc benzina standard la tarife de aproximativ 10,06–10,12 lei pe litru, în timp ce motorina este comercializată cu 10,86–10,92 lei pe litru.Conform datelor centralizate de Peco Online, unele stații păstrează aceleași prețuri la benzină de aproape două săptămâni. În cazul motorinei, tarifele afișate de marile rețele nu au suferit modificări de aproximativ trei săptămâni.

În paralel, Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei au pregătit prelungirea măsurilor de protecție aplicate pieței carburanților pentru încă trei luni, în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027.

În Capitală, prețul benzinei standard pornește de la 10,06 lei pe litru, potrivit tarifelor prezentate pentru vineri. La stațiile MOL, litrul de benzină standard costă 10,12 lei, același tarif înregistrat pe 17 octombrie. Și Lukoil afișează un preț de 10,12 lei pe litru, valoare care nu a mai fost modificată din 18 octombrie.

Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ mici, însă șoferii pot găsi tarife sub pragul de 10 lei pe litru în anumite localități. În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină standard este afișată la 9,99 lei pe litru, preț menținut din 22 octombrie. La Timișoara, tariful minim este de 10,04 lei pe litru, nivel rămas neschimbat din 18 octombrie.

În București, Iași și Constanța, benzina standard poate fi cumpărată cu minimum 10,06 lei pe litru, potrivit datelor prezentate pentru 30 octombrie.

Motorina standard este comercializată în București la prețuri cuprinse între 10,86 și 10,92 lei pe litru. Cel mai mic tarif dintre cele prezentate pentru Capitală, de 10,86 lei pe litru, este disponibil la stațiile Petrom. Acest preț a rămas neschimbat din 8 octombrie.

Un tarif identic este afișat și de Socar, la benzinăria situată pe strada Vasile Lascăr nr. 141A. În alte stații ale aceleiași companii, litrul de motorină standard costă 10,89 lei. Ambele valori sunt menținute din 8 octombrie. La Rompetrol, motorina standard este afișată la 10,92 lei pe litru, fără modificări față de tariful din 8 octombrie.

Același preț este practicat și de OMV, unde litrul costă 10,92 lei, valoare rămasă constantă începând cu aceeași dată. MOL comercializează motorina cu 10,92 lei pe litru, tarif afișat și pe 9 octombrie.

La Lukoil, prețul este tot de 10,92 lei pe litru, fără schimbări față de nivelul înregistrat pe 9 octombrie.

Prețurile minime ale motorinei standard diferă ușor între principalele orașe ale României. La Timișoara, cel mai mic tarif prezentat este de 10,83 lei pe litru, valoare care se menține din 8 octombrie.

În Cluj-Napoca, motorina standard poate fi cumpărată cu minimum 10,84 lei pe litru, același nivel înregistrat pe 10 octombrie.

În București, Iași și Constanța, prețul minim este de 10,86 lei pe litru, fără modificări față de 8 octombrie. Prin urmare, diferența dintre cel mai mic tarif al motorinei din Timișoara și cel din București este de trei bani pe litru.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină nu sunt afișate neapărat de marile rețele de distribuție.Potrivit informațiilor furnizate pentru 30 octombrie, stația RST din Târgoviște, situată pe Șoseaua Găești–Târgoviște nr. 11, județul Dâmbovița, afișa un preț de 9,79 lei pe litru pentru benzina standard.

Tariful indicat este cu 10 bani mai mic decât cel de 9,89 lei pe litru menționat pentru ziua precedentă.

În cazul motorinei, cel mai mic preț prezentat este de 10,75 lei pe litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, situată pe DN39, județul Constanța.

Același tarif fusese înregistrat și luni, potrivit datelor din materialul inițial. Totuși, o verificare separată a datelor publicate pe 30 octombrie indică un preț minim național diferit pentru benzină, de 10,04 lei pe litru. În consecință, tariful de 9,79 lei necesită reconfirmare înainte de publicare.

Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei au elaborat un proiect privind continuarea măsurilor destinate limitării creșterii prețurilor la benzină și motorină.

Propunerea vizează perioada 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027 și presupune menținerea mecanismelor de protecție aplicate pe piața carburanților. Printre acestea se numără reducerea temporară a accizei la motorina standard și limitarea adaosurilor comerciale. Proiectul include și continuarea monitorizării exporturilor și livrărilor intracomunitare de carburanți.

Ministerul Finanțelor a anunțat că documentul trebuie să parcurgă procedura de avizare și să fie adoptat înainte de expirarea măsurilor existente, pentru a evita întreruperea aplicării acestora.

În ultimele luni, autoritățile au modificat nivelul reducerii accizei pentru motorina standard, în încercarea de a limita scumpirile de la pompă. În perioada 1–15 septembrie 2026, reducerea a fost majorată de la 20% la 25%. Ulterior, Ministerul Finanțelor a anunțat menținerea reducerii de 25% până pe 15 octombrie, termen care a fost prelungit apoi până la 31 octombrie 2026.

Măsura urmărește diminuarea componentei fiscale din prețul motorinei, în condițiile creșterii cotațiilor internaționale și a tarifelor practicate la benzinării. În paralel, evoluția piețelor angro a fost influențată de decizia Grupului celor Șapte economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol. Această măsură a contribuit la scăderea prețurilor motorinei pe piețele europene cu până la 4%, însă reducerile de pe piața angro nu se reflectă întotdeauna imediat în tarifele afișate la pompă.

Totodată, o altă posibilă modificare a costurilor carburanților este legată de sistemul european ETS2, care ar putea influența prețurile benzinei, motorinei și gazelor începând din 2028. România a solicitat amânarea aplicării acestuia.

Prețurile carburanților prezentate sunt orientative și pot varia în funcție de localitate, companie, stație și momentul actualizării. Pentru verificarea tarifului înainte de alimentare, șoferii pot consulta platforma Peco Online sau prețul afișat direct la benzinărie.