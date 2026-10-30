Șoferii ar putea fi obligați să circule cu 80 km/h pe autostrăzi. Măsura analizată într-o țară europeană

Șoferii din Elveția ar putea fi obligați să circule cu cel mult 80 km/h pe autostrăzi, dacă problemele de aprovizionare cu carburanți se agravează. Autoritățile federale analizează introducerea acestei restricții ca măsură de economisire a combustibilului, într-o perioadă în care livrările de produse petroliere întâmpină dificultăți.

Potrivit publicației franceze Le Figaro, care citează presa elvețiană, propunerea ar urma să fie aplicată numai în situația unei penurii grave.

Reducerea limitei de viteză reprezintă una dintre soluțiile analizate de autoritățile elvețiene pentru diminuarea consumului de carburanți.

În prezent, viteza maximă permisă pe autostrăzile din Elveția este de 120 km/h. Dacă măsura ar fi adoptată, șoferii nu ar mai putea depăși 80 km/h pe aceste drumuri. Propunerea are caracter temporar și ar urma să fie introdusă numai dacă dificultățile de aprovizionare ar impune măsuri suplimentare.

Autoritățile consideră că reducerea vitezei ar putea contribui la economisirea combustibilului și ar completa utilizarea rezervelor obligatorii de produse petroliere. Oficiul Federal pentru Aprovizionare Economică a Țării a confirmat că posibilitatea reducerii vitezei este analizată, însă nu a fost luată nicio decizie privind aplicarea restricției.

Problemele de aprovizionare au determinat deja autoritățile elvețiene să autorizeze utilizarea unor cantități de motorină din rezervele obligatorii. Decizia a fost luată săptămâna trecută, în contextul dificultăților întâmpinate în transportul produselor petroliere.

Instituția federală responsabilă de aprovizionarea economică a descris situația drept „foarte tensionată”.

Elveția se confruntă cu mai multe probleme care afectează transportul combustibililor. Printre acestea se numără întârzierile livrărilor prin conducte și întreruperile repetate ale circulației pe o linie feroviară. În același timp, seceta a redus posibilitățile de transport fluvial, ceea ce îngreunează suplimentar aprovizionarea cu produse petroliere.

La aceste dificultăți se adaugă instabilitatea din regiunea Golfului Persic, care influențează piața internațională a carburanților.

Până la o eventuală decizie privind limitarea vitezei pe autostrăzi, autoritățile elvețiene încurajează populația să reducă voluntar consumul de combustibil. Printre soluțiile recomandate se numără folosirea în comun a autoturismelor, utilizarea transportului public și reducerea deplasărilor efectuate în scop de agrement.

Aceste recomandări urmăresc diminuarea cererii de carburanți, în condițiile în care aprovizionarea se confruntă cu dificultăți.

Reducerea vitezei pe autostrăzi rămâne o variantă de rezervă, care ar putea fi folosită dacă măsurile existente nu vor fi suficiente. Potrivit informațiilor publicate de autoritățile federale elvețiene, restricțiile de viteză se numără printre instrumentele disponibile pentru limitarea consumului în cazul unei crize de aprovizionare