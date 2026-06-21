Regele Charles al III-lea va deveni primul monarh britanic din epoca modernă care își va face publice impozitele personale, potrivit unei decizii anunțate de Palatul Buckingham. Informațiile vor fi incluse în raportul anual privind finanțele Casei Regale, care urmează să fie publicat joi, conform BBC.

Măsura reprezintă un nou pas în direcția creșterii transparenței financiare a monarhiei britanice și vine într-un context în care gestionarea fondurilor regale a fost supusă unei atenții sporite din partea publicului și a parlamentarilor.

Raportul va include suma totală a taxelor plătite de rege pentru anul fiscal 2024-2025. Vor fi prezentate impozitele aferente veniturilor obținute din profitul Ducatului de Lancaster, investiții personale și proprietăți private precum Sandringham și Balmoral.

Potrivit Palatului Buckingham, decizia de a publica aceste informații a fost una personală a regelui și face parte dintr-un proces de modernizare a instituției monarhice.

„Pe scurt, continuăm să ne modernizăm și să evoluăm”, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham, adăugând că publicarea anuală a datelor fiscale ale suveranului va deveni o practică permanentă.

Legislația britanică nu obligă monarhul să plătească impozit pe venit, impozit pe moștenire pentru bunurile primite de la un monarh precedent sau impozit pe câștigurile de capital în anumite situații.

Cu toate acestea, regele plătește în mod voluntar impozit pe venit și taxe aferente vânzării activelor private. În trecut, Charles a făcut publice informații despre taxele sale și în perioada în care era Prinț de Wales, însă valoarea totală a obligațiilor fiscale ale unui monarh nu a fost dezvăluită până acum.

Una dintre principalele surse de venit ale regelui este Ducatul de Lancaster, un vast portofoliu de proprietăți care include terenuri și clădiri în nordul Angliei, dar și active imobiliare în centrul Londrei. Profitul acestuia s-a ridicat la aproximativ 24 de milioane de lire sterline în ultimul an raportat.

Decizia survine după mai mulți ani în care finanțele monarhiei au fost analizate mai atent, inclusiv pe fondul controverselor asociate cu fostul prinț Andrew.

Parlamentari britanici și organizații de monitorizare au cerut în repetate rânduri mai multă transparență în privința modului în care sunt administrate fondurile și proprietățile regale.

Potrivit Palatului Buckingham, scopul noii abordări este de a oferi publicului o imagine mai clară asupra tuturor componentelor finanțelor regale și de a îmbunătăți accesibilitatea informațiilor.

Datele privind impozitele regelui vor fi publicate alături de informațiile despre Sovereign Grant, mecanismul prin care Casa Regală primește finanțare publică pentru cheltuieli precum salariile personalului, întreținerea clădirilor și deplasările oficiale.

Valoarea grantului a ajuns la un nivel record de 137,9 milioane de lire sterline, în principal din cauza lucrărilor ample de renovare desfășurate la Palatul Buckingham.

Totuși, autoritățile britanice analizează posibilitatea reducerii acestui grant. Revizuirea este realizată de Trezoreria britanică, Cabinetul Prim-ministrului și Casa Regală, iar o decizie este așteptată în perioada următoare.

Controlul asupra finanțelor regale va fi intensificat și printr-o investigație a Comitetului pentru Conturi Publice din Parlamentul britanic, care va analiza administrarea proprietăților și contractelor de închiriere gestionate prin Crown Estate.

În paralel, un raport preliminar al National Audit Office a arătat că prințesele Beatrice și Eugenie, fiicele prințului Andrew și membre ale familiei regale care nu îndeplinesc atribuții oficiale, au beneficiat de locuințe în Palatul St James și Palatul Kensington. Chiria acestora a fost achitată din veniturile private ale regelui.

Palatul Buckingham susține că există deja mecanisme de supraveghere parlamentară pentru fondurile publice primite de monarhie, însă publicarea informațiilor fiscale personale ale regelui reprezintă un pas suplimentar către o transparență mai mare.