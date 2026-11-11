Un raport publicat de Comisia pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală din Camera Reprezentanților a Statelor Unite susține că deficiențele anchetatorilor federali, tratamentul preferențial acordat lui Jeffrey Epstein și lipsa unor măsuri eficiente de supraveghere i-au permis finanțistului să continue abuzurile sexuale asupra tinerelor și minorelor timp de mai mulți ani, potrivit Associated Press.

Documentul, prezentat la 10 noiembrie 2026, în urma investigației conduse de republicanul James Comer, analizează modul în care autoritățile au gestionat ancheta inițială, acordul judiciar din 2008 și perioada în care Epstein a executat pedeapsa în Florida.

Raportul ridică întrebări și despre relațiile unor foști procurori, oameni de afaceri și persoane publice cu finanțistul, dar precizează că unele dintre suspiciunile analizate nu au putut fi demonstrate.

Unul dintre principalele capitole ale raportului privește acordul de neurmărire penală încheiat în 2007 între procurorii federali din Florida și Jeffrey Epstein. În baza acestuia, finanțistul a evitat punerea sub acuzare la nivel federal și a acceptat să pledeze vinovat pentru infracțiuni mai puțin grave, în instanța statului Florida.

Comisia susține că procurorii ar fi trebuit să continue investigațiile și să analizeze acuzațiile venite și din alte state. De asemenea, victimele nu au fost informate corespunzător despre acord, ceea ce le-a afectat posibilitatea de a solicita despăgubiri sau de a face publice abuzurile.

Documentul ridică semne de întrebare cu privire la implicarea a doi foști procurori federali, Matthew Menchel și Bruce Reinhart.

Menchel a recomandat inițial o soluție negociată pentru cazul Epstein. Potrivit raportului, acesta avusese anterior o relație sentimentală cu Lilly Ann Sanchez, avocata care l-a reprezentat ulterior pe finanțist. Comisia susține că Menchel nu și-ar fi declarat relația superiorilor și că a continuat să comunice cu Epstein după plecarea din funcția publică.

Totuși, există și o precizare importantă: un raport al Biroului pentru Responsabilitate Profesională din cadrul Departamentului Justiției, publicat în 2020, a constatat că Menchel nu și-a informat superiorii despre relația cu Sanchez, dar nu a identificat dovezi de abatere profesională din partea procurorului.

În cazul lui Bruce Reinhart, comisia a analizat faptul că acesta și-a deschis un cabinet privat în perioada în care lucra la biroul procurorului federal și a ajuns ulterior să îi reprezinte pe unii dintre apropiații lui Epstein. Raportul ridică întrebări despre eventualele conflicte de interese, fără să stabilească faptul că Reinhart ar fi influențat ilegal ancheta.

Un alt aspect criticat de congresmeni este modul în care Epstein și-a executat pedeapsa după condamnarea din 2008.

Finanțistul a primit o sentință de 18 luni de închisoare, însă a executat aproximativ 13 luni. În această perioadă, a beneficiat de un program de eliberare pentru muncă, care îi permitea să părăsească penitenciarul până la 12 ore pe zi, șase zile pe săptămână.

Potrivit raportului, Epstein putea să se deplaseze cu vehicule private, însoțit de adjuncți ai șerifului plătiți pentru serviciile lor, să primească vizitatori fără supraveghere permanentă și să ajungă inclusiv la reședința sa din Palm Beach.

El figura ca angajat al Florida Science Foundation, organizație pe care comisia o descrie drept o structură fictivă, folosită pentru justificarea privilegiilor acordate.

Sarah Kellen și alte supraviețuitoare au declarat că Epstein a continuat să le abuzeze sexual în perioada în care beneficia de acest regim.

Comisia consideră că autoritățile locale au acordat un tratament preferențial unui deținut cu resurse financiare și conexiuni importante. Raportul susține că lipsa supravegherii și libertățile acordate au creat condițiile pentru continuarea abuzurilor chiar și în timpul executării pedepsei.

Raportul solicită Departamentului Justiției să reia audierile unor martori și să analizeze mai atent rolul unor persoane care au lucrat pentru Epstein sau au făcut parte din cercul său apropiat.

Printre acestea se află Lesley Groff, asistenta executivă care a lucrat aproape două decenii pentru finanțist. Ea se ocupa de programările pentru masaje, de organizarea călătoriilor și de cazarea femeilor care ajungeau la proprietățile acestuia.

Groff a declarat în fața comisiei că nu știa că Epstein abuza sexual tinere și fete. A continuat să lucreze pentru el și după condamnarea din 2008. Congresmenii au recomandat ca Departamentul Justiției să investigheze mai departe ce știa aceasta despre activitățile finanțistului și dacă a contribuit la facilitarea lor.

Un alt capitol privește declarațiile lui Sarah Kellen, fostă asistentă a lui Epstein și supraviețuitoare a abuzurilor. Aceasta a formulat acuzații de agresiune sexuală la adresa fostului primar al orașului Miami Beach, Philip Levine, și a hairstylistului francez Frédéric Fekkai.

Ambii au negat anterior acuzațiile. Comisia recomandă ca Departamentul Justiției să investigheze suplimentar aceste declarații. Menționarea unor persoane în raport sau recomandarea unei investigații nu reprezintă stabilirea vinovăției acestora.

Anchetatorii au analizat și dispariția unor echipamente informatice din locuința lui Epstein din Palm Beach. Potrivit mărturiilor prezentate, calculatoare și hard diskuri ar fi fost scoase din proprietate înaintea unei percheziții din 2005.

Documentele comisiei indică faptul că anchetatorii federali au identificat o posibilă pistă privind echipamentele, dar nu au dus verificările la capăt înainte de încheierea acordului de neurmărire penală.

Investigația a analizat și relațiile lui Epstein cu oameni de afaceri, politicieni și reprezentanți ai unor instituții importante.

Printre persoanele audiate s-au numărat cofondatorul Microsoft, Bill Gates, și secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick.

Lutnick a recunoscut în fața comisiei că a vizitat insula privată a lui Epstein în 2012, împreună cu familia, deși anterior declarase că întrerupsese legăturile cu acesta în 2005. El a afirmat că nu a făcut nimic ilegal și a spus că nu își amintește motivul pentru care familia sa a luat masa pe insulă.

Un alt nume important este Leon Black, miliardar și fost director al grupului financiar Apollo Global Management. Potrivit raportului, acesta i-ar fi plătit lui Epstein între 158 și 170 de milioane de dolari pentru servicii de consultanță fiscală și planificare succesorală, inclusiv după condamnarea din 2008.

Comisia a analizat și un acord financiar referitor la o femeie cu care Black avusese o relație extraconjugală. Documentul ar fi prevăzut plăți de 100.000 de dolari lunar, timp de 15 ani, în schimbul confidențialității, Epstein oferind consultanță în legătură cu înțelegerea.

Black a invocat concluziile unei investigații independente care nu a constatat implicarea sa în activitățile criminale ale lui Epstein. Congresmenii au pus însă sub semnul întrebării independența acelei verificări.

Raportul mai arată că Black nu a răspuns integral unor întrebări ale comisiei și nu s-a prezentat la o audiere convocată în baza unei citații. În septembrie 2026, Camera Reprezentanților a votat în unanimitate pentru declararea sa în stare de sfidare penală a Congresului.

Printre persoanele menționate se află Kathryn Ruemmler, fost consilier juridic al Casei Albe în timpul administrației Barack Obama. Aceasta a păstrat o relație profesională cu Epstein după condamnarea sa din 2008 și a primit cadouri costisitoare, inclusiv genți de designer, încălțăminte, servicii spa și facilități de călătorie.

Într-un mesaj electronic din 2016, Ruemmler a făcut o remarcă despre un masaj primit, despre care ulterior a recunoscut că a fost nepotrivită. Ea a declarat că a crezut că Epstein își rezolvase problemele judiciare și că își desfășura activitățile în mod legal.

Comisia a analizat și schimburile de mesaje dintre Epstein și deputata Stacey Plaskett, reprezentanta Insulelor Virgine Americane, în timpul unei audieri din Congres din 2019. Plaskett nu a negat comunicările, însă biroul său a precizat că aceasta primea mesaje de la angajați, alegători și alte persoane, inclusiv Epstein, pe care l-a descris drept un alegător din circumscripția sa. Raportul nu a formulat acuzații de ilegalitate la adresa deputatei.

Documentul menționează și un e-mail prin care echipa de campanie a liderului democrat din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, ar fi solicitat o donație de la Epstein. Jeffries a declarat că nu își amintește mesajul și că nu l-a întâlnit și nu a comunicat cu finanțistul. Evidențele electorale federale nu indică donații efective din partea lui Epstein către Jeffries sau comitetele implicate.

Comisia a analizat și circumstanțele morții lui Jeffrey Epstein, produsă în august 2019, într-un centru de detenție federal din New York.

Raportul identifică deficiențe grave de securitate, inclusiv lipsa personalului și nerespectarea procedurilor de supraveghere. Potrivit documentului, gardienii au omis cel puțin 12 verificări și trei numărători ale deținuților în noaptea morții sale, ceea ce a dus la aproape opt ore fără supraveghere adecvată.

Cu toate acestea, investigația comisiei nu a răsturnat concluzia oficială potrivit căreia Epstein s-a sinucis.

O altă critică vizează modul în care Departamentul Justiției a gestionat publicarea documentelor legate de caz, în baza legii Epstein Files Transparency Act din 2025.

Comisia susține că autoritățile au ratat termene de publicare, nu au comunicat suficient de clar calendarul dezvăluirilor și au făcut greșeli în redactarea documentelor. În unele cazuri, informațiile personale ale supraviețuitoarelor au fost expuse, în timp ce alte pasaje au fost redactate excesiv, ascunzând identitatea unor persoane din anturajul finanțistului.

Potrivit Associated Press, publicarea documentelor a inclus peste trei milioane de pagini, mai mult de 2.000 de înregistrări video și aproximativ 180.000 de imagini.

Raportul, rezultat în urma unei investigații de 15 luni, cuprinde 137 de pagini și se bazează pe 19 interviuri și depoziții transcrise, documente furnizate de Departamentul Justiției și de patrimoniul lui Epstein, precum și pe verificarea unor evidențe financiare.

Printre recomandările comisiei se numără:

Audierea sau reaudierea martorilor care ar putea furniza informații suplimentare despre abuzuri și persoanele implicate.

Investigarea acuzațiilor formulate de Sarah Kellen împotriva unor apropiați ai lui Epstein.

Verificarea rolului unor foști angajați și colaboratori ai finanțistului.

Asigurarea accesului supraviețuitoarelor la propriile dosare și documente, fără redactări care să le împiedice să își cunoască istoricul.

Adoptarea unor măsuri legislative care să împiedice folosirea acordurilor de confidențialitate pentru reducerea la tăcere a victimelor abuzurilor sexuale.

Aplicarea mai strictă a regulilor privind conflictele de interese în anchetele și procesele federale.

În ceea ce îl privește pe Donald Trump, comisia republicană afirmă că mărturiile și documentele analizate nu au identificat dovezi care să îl implice în activitățile criminale ale lui Epstein și Ghislaine Maxwell. Aceasta este concluzia investigației parlamentare, nu o hotărâre judecătorească asupra tuturor aspectelor legate de relația dintre cei doi.