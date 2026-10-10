NASA testează noi materiale pentru scuturile termice ale capsulelor spațiale folosind o misiune de aprovizionare încheiată cu experimente la bordul unei nave care se întoarce pe Pământ. Experimentul, desfășurat în octombrie 2026, urmărește să colecteze date despre comportamentul materialelor de protecție în timpul reintrării în atmosferă, cu posibile aplicații pentru viitoarele misiuni cu echipaj uman.

Proiectul, denumit Kentucky Reentry Probe Experiment 3 (KREPE-3), implică Universitatea din Kentucky, NASA și alți parteneri din sectorul public și privat. Potrivit agenției americane, 12 capsule experimentale de mici dimensiuni au fost transportate la bordul navei de marfă Cygnus XL, care a plecat de la Stația Spațială Internațională.

Testele pot contribui la dezvoltarea unor soluții de protecție termică mai eficiente pentru întoarcerea în siguranță a vehiculelor spațiale.

Înainte de plecarea navei Cygnus XL de la Stația Spațială Internațională, astronauții au încărcat în interiorul acesteia deșeuri și au activat cele 12 capsule experimentale. Acestea au fost proiectate de studenți de la Universitatea din Kentucky și includ senzori care măsoară temperatura, presiunea, mișcarea, câmpul magnetic și lumina.

După desprinderea de stație, nava de marfă urmează să intre în atmosfera Pământului și să se dezintegreze în condițiile prevăzute ale reintrării. În timpul acestei etape, capsulele experimentale vor fi eliberate pentru a colecta date despre modul în care se comportă diferitele materiale de protecție termică.

Informațiile obținute îi pot ajuta pe cercetători să compare performanța materialelor testate în condiții reale de zbor, nu doar în laboratoare. Aceste date sunt importante pentru proiectarea viitoarelor sisteme care trebuie să reziste la temperaturi extreme în timpul revenirii din spațiu.

La reintrarea în atmosferă, o navă spațială se deplasează cu viteze foarte mari. Comprimarea aerului în fața vehiculului și interacțiunea cu gazele atmosferice generează o cantitate importantă de căldură, care poate deteriora structura capsulei dacă aceasta nu beneficiază de protecție adecvată.

Scuturile termice au rolul de a limita transferul căldurii către componentele interne și, în cazul vehiculelor cu echipaj uman, către compartimentul în care se află astronauții. Performanța lor influențează direct siguranța reintrării și posibilitatea recuperării echipajului sau a încărcăturii transportate.

Dezvoltarea unor materiale mai eficiente este relevantă pentru programul de explorare lunară al NASA, dar și pentru viitoarele misiuni către Marte. În aceste proiecte, masa, rezistența și fiabilitatea sistemelor de protecție reprezintă factori importanți pentru proiectarea vehiculelor spațiale.

KREPE-3 face parte dintr-o serie de experimente concepute pentru a obține date utile cu ajutorul unor capsule relativ ieftine. În loc să fie necesară o misiune dedicată exclusiv testării, cercetătorii folosesc etapa finală a unei nave de aprovizionare care nu mai este destinată reutilizării.

Abordarea permite evaluarea materialelor în mediul complex al reintrării atmosferice. Datele despre temperatură, presiune și mișcare pot contribui la înțelegerea condițiilor la care sunt supuse capsulele și a modului în care diferitele materiale reacționează la acestea.

Este important de precizat că experimentul nu presupune transformarea directă a deșeurilor obișnuite în scuturi termice pentru nave cu echipaj. Deșeurile sunt transportate în nava de marfă, în timp ce capsulele experimentale au rolul de a testa materiale și de a colecta măsurători. Scopul este dezvoltarea unor tehnologii de protecție mai performante, nu utilizarea directă a gunoiului drept material pentru scuturi.

Experimentele de acest tip pot contribui la îmbunătățirea sistemelor de protecție termică utilizate în explorarea spațiului. Pentru misiunile cu echipaj uman, inginerii trebuie să țină cont de temperaturile extreme, de comportamentul materialelor și de solicitările mecanice apărute în timpul reintrării.

Experiența acumulată este relevantă și în contextul programului Artemis, prin care NASA urmărește să trimită din nou astronauți în apropierea Lunii și să dezvolte capacitățile necesare explorării sale. În paralel, planurile pentru viitoare misiuni spre Marte impun dezvoltarea unor sisteme fiabile, capabile să funcționeze în condiții dificile și să protejeze echipajele.

Rezultatele experimentului KREPE-3 vor trebui analizate înainte de a putea fi stabilite aplicațiile concrete ale materialelor testate. Un test reușit nu înseamnă automat că o anumită soluție poate fi utilizată imediat într-o misiune cu astronauți.